Cum să mergi mai departe în urma unui eşec

Psihologul te ajută

Cum să mergi mai departe în urma unui eșec

Eșecul este locul de unde te ridici pentru a merge mai departe, e pur și simplu șansa de a încerca din nou, de data asta cu mai multă inteligență.Fără doar și poate, fiecare își dorește să reușească în ceea ce-și propune, iar când visul pare foarte important, teama de eșec este un gând urât, sâcâitor. Dacă, însă, eșecul s-a produs, nu trebuie să ne demoralizăm. Dimpotrivă, ideal ar fi să găsim forța interioară de a ne autodescoperi, de a ne corecta lipsurile și de a învăța din propriile greșeli. Asta recomandă psihologul Alina Pandrea, potrivit căreia nu există persoană care să nu fi cunoscut măcar o dată în viață eșecul: „Cine spune că nu a eșuat în nicio situație, mai mult ca sigur nu are discernământul de a admite ce i s-a întâmplat”. De aceea, este foarte important de înțeles că orice parcurs, fie profesional, fie emoțional sau de altă natură, presupune atât suișuri, cât și coborâșuri. Iar un succes este savurat mai intens când a fost obținut prin multe eforturi și frecușuri. Și, totuși, există persoane care nu se împacă sub nicio formă cu ideea de eșec. În această categorie se încadrează și cititoarea noastră, Cornelia Mandea, care nu găsește resursele necesare pentru a depăși o nereușită majoră în plan profesional: „Eu nu pot să ies așa de ușor din noroiul în care am fost târâtă. M-aș fi împăcat cu gândul unui eșec, însă am ratat o șansă pe care nu știu dacă o s-o mai am vreodată. Plus că s-au întâmplat unele lucruri care mi-au încărcat conștiința”.Psihologul apreciază că oricât de multă suferință ar produce eșuarea în împlinirea unui vis foarte important, există suficiente metode de a depăși mai ușor momentul.Nu te da bătut!Sentimentul unei bătălii pierdute este apăsător, fiind un amestec de disperare, deziluzie, frustrare. Asta nu înseamnă că trebuie lăsat să-și facă mendrele! Dimpotrivă, psiho-logul consideră că orice s-ar fi în-tâmplat, demoralizarea nu trebuie inclusă din ecuație. Așadar, doamnă Mandea, evitați să vă mai învinovățiți și mai ales nu vă pierdeți în-crederea în propriile forțe. Mai mult, nu căutați vina altora pentru eșecul dumneavoastră, căci vă veți face rău singură. Mai bine analizați la rece, calm, motivele care au condus către eșec, reacția celorlalți la neîmplinirea dumneavoastră, cine v-a fost alături și, mai ales, ce ați învățat din această experiență și cum vă gândiți să procedați dacă veți putea da timpul înapoi. Puteți să vă des-tăinuiți unei persoane de încredere, a cărei perspectivă asupra modului în care s-au petrecut faptele v-ar fi de ajutor într-un demers viitor.Nu repetați greșelile trecutuluiFaptul că un vis nu a fost realizat va trebui să vă facă mai inteligentă, mai puternică și, mai ales, preocupată de a nu mai repeta aceleași greșeli și, extrem de importat, de a nu vă demoraliza. Dacă nu veți depăși teama că totul s-a terminat, că șansele de a evolua profesional nu mai există, vă veți autocondamna la mediocritate. „Pe cei mai mulți, eșecul ne ambiționează și ne obligă să fim mai buni la fiecare nouă încercare. Dacă ne va obseda un eșec anterior, acest sentiment își va pune pecetea asupra încercărilor viitoare și nu va face altceva decât să atragă un nou eșec” – este de părere psihologul. De aceea, trebuie încercat din nou, cu mai mult entuziasm și ambiție.Centrarea pe soluții, nu pe problemeO altă capcană care poate bloca drumul spre împlinirea unui vis este lipsa de răbdare. Este adevărat că după un eșec e nevoie de timp pentru refacerea psihică, pentru mobilizarea forțelor. Însă la fel de multă nevoie este și de răbdare, și de entuziasm, și de acceptarea ideii că datorită cunoștințelor acumulate ulterior, pasul către succesul profesional s-a micșorat. În fond, puțini sunt cei care să nu se fi împotmolit la un moment dat. De aceea, accentul trebuie să cadă pe soluții, nicidecum pe eterna invo-care a motivelor care au făcut posibile eșecurile anterioare.