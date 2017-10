Cum să închiriezi pe gratis şi nici la Fisc să nu plăteşti

Cum să închiriezi pe gratis și nici la Fisc să nu plătești

Cei care au investit în proprietăți imobiliare cu scopul de a-și completa veniturile din chirii știu foarte bine că pentru a nu intra în conflict cu legea trebuie să încheie contracte de închiriere, pe care apoi să le înregistreze la Fisc și, evident, să plătească impozitul pe venit de 16 la sută. Pe de altă parte, trebuie anunțată și Casa de Asigurări de Sănătate, pentru a afla dacă se impune și plata contribuției de 5,5 la sută.Deși, la prima vedere, pare simplu să închiriezi un spațiu, de multe ori, persoanele implicate în acest proces întâmpină diverse probleme, riscând și pagube substanțiale, dacă urmăresc să fenteze statul. Așa că preferă să închirieze fără contract și fără a mai fi nevoiți să plătească un comision vreunei agenții imobiliare chiar și unor persoane despre al căror profil moral n-au nici cea mai vagă idee.O cititoare a ziarului nostru, care își crește singură doi copii, în prezent, elevi în ciclul gimnazial, ne-a mărturisit că după ce și-a pierdut soțul, părinții i-au donat un apartament cu două camere cu scopul de a-l închiria: "".!" (C. Vasile).În condițiile în care nicio sursă de venit nu este scutită de impozit, pare greu de crezut că legislația permite să închiriezi pe gratis și nici la Fisc sau la Casa de Asigurări de Sănătate să nu plătești. Totuși, este perfect legală cedarea de către proprietar a dreptului de folosință a unui spațiu (apartament, casă etc.) cu titlu gratuit. Dar nu în orice condiții, ci doar când proprietarul nu dorește să încaseze chirie pentru spațiul pus la dispoziție! În niciun caz nu va acționa… pe blat, ci va trebui ca în locul clasicului contract de închiriere, să încheie un alt contract, numit de comodat, al cărui scop este de a demonstra, sub semnătură, că a cedat folosirea gratuită a imobilului. Având în vedere că nu se obține niciun venit, proprietarul nu trebuie să declare acest contract la Fisc. Dacă însă face asta doar ca să fenteze statul, evident, va trebui să ia în calcul și riscul de a nu i se plăti chiria, de a rămâne cu casa goală sau de a suporta cine știe ce alte pagube.Având în vedere neputința cititoarei noastre de a-și evacua chiriașii-problemă înaintea expirării contractului de închiriere, consilierul juridic Carmen Gigică precizează că un contract de comodat poate fi reziliat mai ușor, în cazul denunțării de către una din părți, doar cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile calendaristice. Asta nu înseamnă că pe parcursul derulării contractului de comodat, "chiriașul" (comodatarul) nu are unele obligații, cum ar fi, de exemplu, micile reparații curente pe propria cheltuială, dar nicidecum modificări în structura apartamentului.Pe de altă parte, Lămâița Antochi, purtător de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, precizează că proprietarul unui spațiu închiriat este obligat să plătească și contribuția la fondul de sănătate (CAS) numai dacă singura lui sursă de venit este suma provenind din chirii. Scutiți de plata CAS sunt însă pensionarii, dar și salariații sau persoanele fizice autorizate care obțin venituri din chirii. Pentru cei care nu știu, începând cu 2009, ca urmare a protocolului dintre CNAS și ANAF, pentru furnizarea de date privind veniturile impozabile, casele de asigurări trimit înștiințări sau somații de plată, în ordinea cronologică a termenului de prescripție fiscală. De aceea, dacă există dubii, înainte de a închiria, e bine ca proprietarul să anunțe și CJAS, căci fără o evidență a veniturilor obținute, casele de asigurări nu pot emite înștiințări de plată pentru sumele aferente, inclusiv penalitățile. În prezent, cota de contribuție la sănătate pentru venituri din chirii este de 5,5 la sută.