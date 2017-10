Cum să îmbătrâneşti cu stil

Psihologul te ajută

Cum să îmbătrânești cu stil

Câteva fire albe, câteva riduri… Dacă ții morțiș, luptă cu ele, dar va trebui să înțelegi că nu s-a inventat formula cosmetică pentru tinerețe fără bătrânețe. De aceea, ideal ar fi să înaintăm în vârstă demn, frumos. Iar atâta vreme cât frumusețea vine din interior, șansele de a îmbătrâni cu stil sunt maxime.Iar stil înseamnă demnitatea de a-ți recunoaște și accepta vârsta, indiferent de numărul anilor, demnitatea de a privi cu îngăduință extravaganța, îndrăzneala celor mai tineri și, esențial, demnitatea de a nu invoca vârsta pentru a culege respectul celor din jur.Babă frumoasă și copil cuminte…La români e o veche zicală: „Babă frumoasă și copil cuminte nu există!”. Așa este, nu trebuie să ne amăgim, anii lasă urme, mai mult sau mai puțin vizibile (în funcție și de stilul de viață, și de gene…) asupra fizicului fiecăruia dintre noi, iar acest proverb face trimitere exclusiv la frumusețea fizică. Or, la o vârstă venerabilă, frumusețea interioară ar trebui să facă toate cărțile vieții. Idee pe care o tânără cititoare a ziarului nostru se străduiește, din răsputeri, să i-o insufle mamei sale, care, ajunsă la vârsta de 63 de ani, nu se poate împăca sub nicio formă cu gândul că: „Nu mai e ce-a fost! Problemele au început chiar din ziua în care a împlinit 60 de ani, a făcut criză. De vreo trei ani, vârsta ei tot cu cinci începe, deh, a fost contabilă toată viața… Se coafează aiurea pentru vârsta ei, se machiază nepotrivit. Degeaba îi spun că e frumoasă și fără adaosuri de tinerețe falsă, nu vrea să înțeleagă. Ne certăm mult, s-a înrăit, s-a izolat de prieteni, ne stresează cumplit pe toți din familie. I-am propus să mergem la psiholog, dar s-a supărat și mai tare, cică o cred nebună. Nici nu mai știu cum s-o iau!”.v v vPsihologul Alina Pandrea ne-a explicat că a întâlnit vârstnici, de regulă, femei cu studii, care ar fi făcut orice pentru a-și ascunde vârsta reală. Motivul invocat: frica de bătrânețe, percepută drept cel mai hidos capitol al vieții: „Am fost dezamăgită să constat că frumusețea fizică rămâne un standard pentru multe intelectuale și după trecerea anilor. Este lăudabil să ai grijă de aspectul fizic, să fii îngrijit la orice vârstă, dar de aici și până la crizele de frumusețe e cale lungă. Referitor la cazul semnalat, dacă la 63 de ani, doamna se consideră doborâtă de bătrânețe, ce-o să facă pe la 70, 80, poate 90 de ani?”.Pe de altă parte, o fabuloasă industrie prosperă din exploatarea fricii de îmbătrânire, profitând și de iluziile pe care mulți oameni și le fac în legătură cu efectul acestora. Potrivit psihologului, este plăcut să ai în preajmă bătrâni îngrijiți, relaxați, care nu se aprind din orice și, mai ales, nu se tem de bătrânețe, chiar o sfidează, dar cu măsură și, mai ales, nu-și terorizează familia cu tot felul de ifose, până la urmă. Iar în acest efort de sfidare ar trebui să-și dea mâna grija pentru sănătatea creierului, pentru întreținerea creativității, a spiritualității, a stimei de sine, a optimismului, de mare ajutor în a rămâne cât mai multă vreme în formă. Unii reușesc mai bine decât alții. Iar secretul reușitei se află, în primul rând, în mintea noastră. În fond, îmbătrânirea este un fenomen natural al vieții, ce nu poate fi stopat cu nimic. Se poate doar traversa frumos, demn. Este adevărat că starea de spirit în această etapă depinde și de problemele de sănătate, și de alegerile făcute zilnic. Dacă nu mai țintești spre valori deșarte, știi ce contează cu adevărat, ai grijă de corpul tău și aplici metode pentru a scăpa de stresul specific perioadei, poți preveni alte probleme care apar odată cu vârsta. Niciodată nu e prea târziu să-ți schimbi obiceiurile nesănătoase, să-ți schimbi felul de a gândi, de a simți, de a trăi, de a accepta un fenomen atât de natural precum îmbătrânirea. Păstrând legătura cu prietenii, familia și comunitatea, în general, vei avea mai mult chef de viață la orice vârstă.