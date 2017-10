Cum să ieşi de sub papucul „fiarei“ care îţi conduce viaţa

Psihologul te ajută

Cum să ieși de sub papucul „fiarei“ care îți conduce viața

Bărbații se pot da răi, pot fi duri, dar până trec pragul casei.Este concluzia tuturor studiilor realizate de psihologi, potrivit cărora șapte din zece bărbați recunosc faptul că partenera deține control maxim asupra vieții comune și decide inclusiv când fac sex.Incredibil, până și dictatori celebri au avut partenere care i-au jucat pe degete, psihologul Speranța Băcana amintind că istoria consemnează numele femeilor ce au împărțit viața sau patul cu bărbații extrem de puternici care au construit istoria sângeroasă a secolului XX. Până și fiorosul Hitler a fost dominat de Eva Braun, alți dictatori al căror destin politic a fost influențat de femei fiind Mussolini, Stalin, Mao, Ceaușescu etc.Așadar, celebri sau oameni de rând, în covârșitoarea majoritate a cu-plurilor, nevestele sunt cele care iau nu doar deciziile privind meniul zilnic, destinația de vacanță, ci și cele mai importante hotărâri legate de casă, achiziții comune, numărul copiilor și lista ar putea continua. „Majoritatea bărbaților care se lasă conduși de fe-mei spun că fac asta pen-tru că nu doresc bătăi de cap” – ne-a spus psihologul Speranța Băcana, care a ți-nut să precizeze că relația de cuplu nu se află întotdeauna pe un teren lin, iar fără o negociere continuă, sau compromis, cum vreți să-l numiți, separarea ar fi iminentă. De aceea, recomandă ca problemele care frământă un cuplu să nu rămână nediscutate, căci șansa de a avea o relație liniștită crește cu cât partenerii fac eforturi să se cunoască mai bine. Cât privește măria-sa compromisul, acesta funcționează dacă nu este perceput ca o cedare doar din partea unui partener și un câștig numai pentru celălalt.Cât să cedezi într-o relație?Întrebarea mai multor cititori care înțeleg, până la un punct, că e nevoie de compromis, este cât de mult trebuie să cedezi într-o relație pentru ca... fiara de alături să nu te țină sub papuc și să ajungi de râsul lumii? „Pentru a avea o viață de cuplu liniștită, tocmai în situații în care încărcătura emoțională este foarte mare, trebuie să știm cum să facem compromisuri”, spune psihologul, care avertizează că mulți se feresc de asta întrucât confundă com-promisul cu o cedare în fața celuilalt, nereușind să-și depășească frustrările acumulate urmare abandonării propriilor crezuri. Trăiesc chiar cu senzația că au fost păcăliți și nu vor să mai cedeze, ba chiar își fac planuri agresive de impunere a propriei dorințe sau se complac să suporte mai departe situația. De aceea, se impune ca ambii parteneri să fie activi în găsirea unei soluții corecte pentru cuplu și suficient de calmi, să nu permită unui moment de furie să-i împiedice la evaluarea corectă a conflictului. Din păcate, de cele mai multe ori, certurile sunt cauzate de discuții în care unul dintre parteneri este furios și acuzator, atitudine care lasă în urmă un sentiment de devastare și imposibilitate de a depăși cu adevărat situația. Până la urmă, un compromis este o promisiune de ambele părți cu condiția de a fi respectată, altfel, lucrurile se vor înrăutăți și mai mult.Ce înseamnă a fi sub papucUnii cred că sub papuc ajung, în primul rând, cei care se căsătoresc și au alături femei sufocante. Psihologul conchide că pot fi dominați de femei, în egală măsură, și bărbații care au relații obișnuite cu parte-nerele lor. Așadar, sunt considerați a fi sub papucul partenerei bărbații care cer voie pentru orice, fac alegeri numai în funcție de ce vrea femeia, n-au curajul nici măcar să se uite după sexul frumos, renunță la obiceiurile care le făceau plăcere, se dau peste cap să-și împace partenera după o ceartă care nici măcar n-a pornit din vina lor, cu alte cuvinte, fac tot ce au învățat de la relația cu o femeie care-i joacă pe degete.