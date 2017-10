Cum să fiţi respectaţi de… câini!

Veterinarul pe recepție

Cum să fiți respectați de… câini!

Ştire online publicată Marţi, 30 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Mi-am luat un câine, îl iubesc teribil. Din pă-cate, simt că el e stă-pânul casei și nu știm cum să-l potolim. Ce e de făcut?” - David Matei.v v vDe regulă, ne-a ex-plicat medicul veterinar Gheorghiță Mureșa-nu, apar probleme doar atunci când transferăm comportamentul uman asupra câinelui și uităm că el… vorbește o altă limbă, ale cărei semnale tre-buie să le învățăm, pentru a evita neînțele-gerile.Noțiunea de drepturi egale nu există în ceată!O atitudine inconsecventă în educație îi sugerează câinelui că nimeni nu are autoritatea supremă, deci el o poate prelua. Dacă respec-tați câteva reguli, atunci viața cu noul membru de familie poate decurge fără probleme, iar câinele va fi scutit de pedepse inutile: l Să nu-l hrăniți niciodată cu ceea ce mâncați sau ați mâncat dumneavoastră l Câinele se hrănește după ce stăpânul a mâncat! Explicația: cei superiori în rang mănâncă întîi și nu renunță niciodată de bună voie! l Câinele să nu aibă acces în dormitor sau la etajul superior al casei! l Așezați-vă uneori în „culcușul” lui. Nu-l luați niciodată în brațe și nu-l lăsați în fotoliu. Explicație: numai cei de rang înalt au dreptul să se așeze peste tot. Locurile lor preferate sunt pentru cei de rang inferior tabu! l Câinele se periază zilnic, se controlează dantura și urechile etc, chiar dacă în pricipiu nu este necesar l Nu-i acordați atenție mereu când el o cere. Câinele se mângâie când stăpânul are inițiativa. Explicație: numai cei de rang mai înalt pot impune altora ce să facă! l Nu lăsați niciodată câinele cu copiii nesupravegheați! Explicație: atât copiii, cât și câinii pot avea reacții neașteptate, și de aceea este bine să nu riscați!