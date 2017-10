Cum să facem poze reuşite iarna (1)

SFATURI

Cum să facem poze reușite iarna (1)

Sâmbătă, 30 Ianuarie 2010

l Condensul este unul din inamicii fotografiei pe timp de iarnă. Când aveți ochiul pe vizor, încercați să nu expirați direct pe cameră. La temperaturi de sub minus 15 grade Celsius, expirația se va transforma într-un strat subțire de gheață pe aparatul de fotografiat. La căldură, aceasta se va topi și va afecta aparatul foto. Când intrați într-o cameră încălzită, nu folosiți aparatul imediat, scoate-ți-l din geantă și lăsați-l la căldură minimum 30 de minute. l O problemă cu care vă puteți întâlni la temperaturi scăzute este aceea că aparatul DSLR nu mai poate autofocaliza. Singura soluție pe care o puteți aplica dacă întâlniți această situație este focalizarea manuală. Comutați butonul obiectivului din poziția A în poziția M și reglați-vă manual focusul. l E bine de știut că, la fel ca și acumulatorii, condițiile de operare optime ale aparatului DSLR, specificate de producător, sunt cuprinse între zero și 40 grade Celsius. Asta nu înseamnă, însă, că nu putem fotografia un peisaj de iarnă dacă temperatura este mai mică de zero grade Celsius. l Atenție la anumite aparate digitale compacte: aliajul din care sunt construite este unul mai puțin rezistent la temperaturi scăzute și pot apărea probleme la dispozitivul de închidere a obiectivului. Rețineți! Zăpada poate deruta senzorul aparatului de fotografiat, datorită reflexiei, aceasta traducându-se în fotografii subexpuse. Dacă aceasta vi se întâmplă, măriți expunerea cu 1 - 1,5 pași.