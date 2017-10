Cum să dresaţi un câine mai bătrân

Veterinarul pe recepție

Cum să dresați un câine mai bătrân

„M-am gândit că dacă mi-am luat un câine din rasa Boxer, am dat și o grămadă de bani, n-o să am probleme de agresivitate. Noi, cei din familie suntem obișnuiți cu el, îl avem de aproape trei ani, însă mai vin părinții să stea cu copiii și ei se tot plâng de câine. N-am avut timp să-l dresăm cât a fost mic, doar câteva chestii simple, știm că se pretează rasa asta, dar acum e musai. Se mai lipește dresajul de el, la vârsta asta?” (Mira Vladimir).v v vDoamnă Vladimir, este adevărat că se recomandă ca dresajul câinelui să fie demarat la vârste mai fragede, însă medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu ne-a confirmat că patrupezii pot fi dresați, indiferent de vârstă și rasă. Asta nu înseamnă însă că toți câinii, indiferent de rasă, pot să învețe la fel de multe lucruri, însă elemente de bază și câteva reguli de... bune maniere își pot însuși dacă sunt antrenați asiduu pentru asta.Reguli de bazăPersoanele care intențio-nează să-și dreseze câinii trebuie să știe că primele 12 luni din viața animalului sunt cele mai importante. Așadar, atunci când vă luați un câine, asigura-ți-vă că veți avea cel puțin un an cu timp liber suficient, pe care să îl dedicați dresajului. De asemenea, în acest proces, va trebui ca puiul să intre adesea în contact cu alți câini și cu alți oameni.Referitor la câinii mai bătrâni, și aceștia pot fi dresați, însă în astfel de situații este nevoie de mai mult timp pentru antrena-mente, dar și de răbdare pe măsură.Cel mai important lucru care poate duce la succes, în timpul oricărui fel de dresaj, rămâne însă lauda, așa că va trebui să faceți asta din minut în minut, dacă doriți ca efortul dumnea-voastră să dea rezultate.Atenție, însă, dacă se exagerează cu măsurile de dis-ciplinare, câinii se pot speria, ei percepând comportamentul exagerat de pretențios al antrenorului ca o formă de îngenunchere, sentiment pe care câinele nu-l suportă. Dacă se colaborează însă cu un an-trenor de meserie, oricât de periculos ar fi comportamentul unui câine, acesta poate fi disciplinat. Chiar este nevoie de acest proces, întrucât un câine cu un comportament agresiv constituie un mare pericol pentru oameni, iar dacă în preajmă sunt și copii, lucrurile chiar trebuie privite cu multă responsabilitate.