Cum să devii stewardesă şi pe ce salariu. Bărbaţii au acces?

Cum să devii stewardesă și pe ce salariu. Bărbații au acces?

Tinerele, dar și tinerii care au minimum 18 ani și își doresc o carieră ca însoțitori de zbor pot obține atestatul în această profesie dinamică după ce urmează un curs de calificare.Rata mare a șomajului îi determină pe unii constănțeni să se gândească la joburi mai speciale, ca de exemplu, cel de însoțitor de zbor sau stewardesă. Există însă percepția că pentru a face o asemenea carieră în aviație, domeniu bine plătit, trebuie să fii femeie, și nu una oarecare, ci una deosebit de frumoasă, înaltă etc. În realitate, atitudinea pozitivă și aspectul fizic plăcut nu sunt suficiente pentru a deveni candi-datul perfect vânat de companiile aeriene, cunoștințele teoretice și practice în domeniu fiind, la rândul lor, extrem de importante.„Trebuie să fiu cât o prăjină, scuzați expresia, ca să fiu ac-ceptată ca stewardesă? Numai femeile foarte frumoase au acces? Sunt scumpe cursurile astea? Cam cât câștigă o stewardesă? M-am gândit să fac niște cursuri de stewardesă, dar am ceva probleme cu vederea, nu mă descurc fără ochelari. Este acesta un impediment la examenul medical, cum se zvonește? Ce vârstă trebuie să ai ca să te poți angaja? Mă gândeam să facă și soțul, să profesăm în familie, dar nu știu dacă se primesc și bărbați. Ana Maria, 26 ani”.„La 38 de ani, sunt prea bătrână să mă fac stewardesă? Arăt bine, sunt înaltă, știu engleză… Am fost la aeroportul M. Kogălniceanu să mă interesez, dar mi s-a spus că ei nu fac cursuri, că niciodată n-au făcut… Poate o să facă în viitor, pentru constănțeni ar fi minunat! Speranța Ion”.Unde se face școlireaDe la Aeroportul „M. Kogălniceanu” Constanța ni s-a confirmat că aici nu s-au organizat niciodată și nu se organizează nici în pre-zent cursuri de formare însoțitor de bord. Însă, în România, tinerele și tinerii care își doresc să urmeze o carieră în aviație pot obține licența necesară de la Școala Superioară de Aviație Civilă, de la Carpatair Flight Training sau de la compania de aviație Fly Level.Bărbații, concurenți acerbiReferitor la dilemele cititorilor noștri privind accesul bărbaților la cursurile de calificare, nu există nicio restricție în acest sens, dimpotrivă, numărul lor a crescut semnificativ în ultimii ani. Mai mult decât atât, specialiștii în domeniu au ajuns la concluzia că bărbații pot face față chiar mai bine cerințelor acestui post, recunoscut cu un program aglomerat și curse lungi.Limită minimă de vârstăCât privește condițiile de vârstă, la Școala Superioară de Aviație București, de exemplu, candidații trebuie să aibă minimum 18 ani, dar nu este prevăzută o limită maximă. Însă, de regulă, de-a lungul anilor, vârsta maximă a candidaților a fost de circa 35 de ani și asta din cauză că fiecare se gândește că vârsta ar putea fi un impediment la viitoarea angajare. Referitor la criteriile de înălțime, candidații nu trebuie să fie cât „o prăjină”, însă este obligatoriu să aibă cel puțin 1,58-1,60 m înălțime. Cât privește situația celor cu probleme de vedere, aceasta se va lămuri cu ocazia examinării medicale, un proces complex de verificare a stării generale de sănătate.Cursuri în septembrie 2014Cei care doresc să urmeze un curs de însoțitori de zbor au posibilitatea să se înscrie chiar în zilele următoare, întrucât, până la data de 5 septembrie a.c., Școala Superioară de Aviație București mai primește înscrieri pentru cursul care va începe la 15 septembrie 2014.Condiții de participare la curs: minimum 18 ani împliniți, diploma de bacalaureat, dovedirea aptitudinilor medicale (certificat medical conform EU965/2012), dovedirea cunoștințelor de limba engleză scris și oral.Pentru înscrieri, candidații trebuie să depună la Registratura Școlii Superioare de Aviație (cu sediul în strada Grațioasă nr. 13, sector 1 București, telefon 021/232.1101 sau 021/232.1143), următoarele documente: carte identitate și certificat de naștere în copie legalizată, diploma de bacalaureat (sau adeverință emisă de liceu, doar pentru absolvenții anului 2013), 4 fotografii color tip pașaport, recente, cazier judiciar.Cât costă cursurileCursurile au două module, unul de instruire teoretică și unul practic. De exemplu, la Școala Supe-rioară de Aviație, taxa de înscriere la examinare este de 112,5 lei. Programul de instruire teoretică cuprinde 220 ore (inclusiv examinările de final de curs), durează aproximativ 8 săptămâni, începând cu 15 septembrie a.c. Costul pentru instruirea teoretica este de 1.650 EUR/pers (în lei, la cursul din ziua semnării contractului de instruire, care se va plăti în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturii). Pe parcursul instruirii teoretice, se poate opta pentru derularea pregătirii practice, asigurată de BlueAir, contra cost, conform reglementărilor în vigoare, sub supravegherea Școlii de Aviație. Astfel, costurile totale ajung la circa 4.000 de euro, incluzând pregătirea teoretică, practică, examinarea medicală, examenul de licență. De precizat că vor fi declarați admiși la curs candidații care obțin media mai mare sau egală cu 7,00 la testările scrise și orale de limba engleză.Venituri salarialeDeși zborul la mii de metri altitudine le dă fiori multor tinere, salariul unui însoțitor de bord devine tot mai atractiv, putând varia de la 1.000 de euro, în cazul începătorilor, până la peste 4.000 de euro, în funcție de experiență și companie. Statisticile arată că milioane de pasageri călătoresc cu avionul și că din ce în ce mai mulți români se arată interesați de această meserie absolut specială, potrivită persoanelor dinamice.