Cum să cumperi o casă cu probleme fără să iei ţeapă

Cum să cumperi o casă cu probleme fără să iei țeapă

Chiar și o casă cu datorii în spate poate fi înstrăinată fără ca vânzătorul sau cumpărătorul să fie puși în situația ca, ulterior, „să fluiere a pagubă”.Și dacă ai bani, și dacă nu ai suficienți, cumpărarea unei locuințe nu este floare la ureche, plus că un asemenea demers are și o mare încărcătură emoțională, de multe ori, în detrimentul celei raționale. Că așa stau lucrurile o demonstrează miile de cazuri în care partenerii unor tranzacții imobiliare au picat în tot felul de capcane din simplul motiv că nu s-au informat înainte, dar au arătat că își doresc atât de mult casa respectivă, încât le-au fost speculate toate emoțiile și nu în favoarea lor. Pentru că își dorește mult o casă a ei, dar nu are destui bani, I. G. Manole ar face orice numai să nu cadă pe mâna vreunui „speculant”, așa cum a pățit-o, nu demult, una dintre prietene: „Am găsit, printr-o agenție, un apartament care îmi place, dar nu am toți banii. Plus că e cumpărat cu bani proveniți din credit ipotecar, iar proprietarul spune că nu mai e solvabil să plătească ratele. Și-a dat cuvântul că a vorbit el la banca unde are creditul și că poate să transfere datoria la mine. Când i-am spus că eu vreau să fac credit la altă bancă, mi-a răspuns că n-ar fi avantajos, iar chestia asta m-a pus pe gânduri, mai ales că și agentul imobiliar care se ocupă de vânzarea asta mi-a zis același lucru, sigur s-au înțeles să mă facă din vorbe. Mi-e frică să nu cumva să dau o parte din bani, să fac datorie la bancă și apoi să pierd casa, tare mă sperie tare ipoteca. Plus că mi-e greu să cred că, în ziua de azi, dacă nu știi legile, poți să cumperi o casă cu ipotecă fără să iei măcar o mică țeapă? Acum stau în chirie, sunt divorțată, am un copil, iar mama mă presează să cumpăr, spune că fără casa mea, o să fie vai de mine!”.Tranzacție posibilăFără doar și poate, și locuințele cumpărate prin credit bancar ipotecar pot fi vândute în condiții legale și corecte, însă cumpărătorul ar trebui să se informeze foarte bine asupra cerințelor speciale ce trebuie îndeplinite în asemenea situații, ne-a spus notarul Elena Ionescu. Asta înseamnă că un imobil scos la vânzare care are înscris dreptul de ipotecă în favoarea băncii poate fi tranzacționat, căci ipoteca în sine nu implică și interdicția de înstrăinare (de regulă, aceasta din urmă este cerută de bănci suplimentar față de dreptul de ipotecă, înaintea acordării unui credit ipotecar).Soluții mai avantajoasePe de altă parte, pentru a lămuri lucrurile fără a intra în amănunte prea tehnice, notarul ne-a spus că astfel de tranzacții imobiliare se pot face prin mai multe forme, iar una dintre variantele de vânzare a unui imobil ipotecat este și cea în care proprietarul găsește un client dispus să achiziționeze imobilul tot prin finanțare bancară, cum este și în cazul de față. Practic, vânzătorul va trebui să se adreseze băncii la care a făcut creditul pentru a obține acordul de instituire a unei ipoteci de rang doi asupra imobilului în cauză, în favoarea băncii cumpărătorului. Cât privește opțiunea de a colabora cu aceeași bancă creditoare ca a vânzătorului, care a stârnit, în cazul de față, suspiciuni, aceasta nu constituie un tertip, de regulă, este de preferat aceeași bancă-creditoare cu cea a vânzătorului, atât pentru simplificarea procedurii, cât și pentru garanția primirii acordului băncii. „Oricum, un notar care se respectă n-o să accepte să finalizeze contractul de vânzare-cumpărare în nicio situație, nu neapărat în cele cu ipotecă, dacă nu are garanția că toate actele sunt în regulă. Iar clienții care nu sunt lămuriți pe deplin pot să vină însoțiți de juriștii lor, de avocați, nu-i împiedică nimeni!” – a conchis notarul.