Cum să aveţi papagali sănătoşi

„Am doi papagali de câțiva ani, în-totdeauna mi-am făcut timp să-i îngrijesc ca lumea. Problema e că mi-am luat și al doilea job, iar când ajung, noaptea, obosit acasă, mai uit să le curăț colivia... Plus că stau toată ziua închiși, mai puțin în week-end. Am observat că sunt supărați pe mine, nu mai răspund la vechile comenzi, de mâncat, mănâncă bine. Unde greșesc?” (L. Traian).v v vLucrurile nu sunt așa de simple, orice animal de companie, indiferent de talia acestuia, are nevoie de o îngrijire corectă și constantă. Este foarte bine că sunt mai alintați în week-end, însă și în restul zilelor săptămânii trebuie să se bucure de un minimum de atenție din partea stăpânului.Cât privește igiena coliviei, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu atrage atenția că aceasta este foarte, foarte importantă pentru a avea papagali sănătoși. Așadar, oricât de ocupați ar fi stăpânii, trebuie să schimbe zilnic hârtia și să șteargă tăvița cu o cârpă curată, ușor umedă, pentru a îndepărta eventualele firimituri intrate pe sub ea. O dată pe săptămână trebuie să spele colivia în întregime și să o dezinfecteze. Pentru asta, se poate folosi puțin clor, 10 ml la un litru de apă, apoi se clătește foarte bine. Ștergeți apoi gratiile cu o cârpă curată, care nu lasă scame și așteptați să se usuce foarte bine înainte de a pune pasărea înapoi în colivie. Ideal ar fi ca această colivie să fie plasată în camera în care stați cel mai mult timp, pentru ca pasărea să nu se simtă izolată. Dacă totuși nu sunteți în cameră pentru multă vreme, îi puteți pune muzică sau aprinde televizorul, însă nu dați sonorul foarte tare. De asemenea, colivia trebuie poziționată cam în dreptul bustului stăpânului. Dacă e mai jos, papagalul va suferi, se va simți inferior, iar dacă va fi mai sus, va deveni rebel, deci trebuie găsită o zonă de echilibru.