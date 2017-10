Cum să aveţi o faţă odihnită

Cum să aveți o față odihnită

Ştire online publicată Luni, 24 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Se știe că fața este cea care trădează starea de oboseală, umbrele vineții de sub ochi fiind neiertătoare în cazul în care somnul și odihna sunt deficitare. l Aceste semne pot fi ascunse cu ajutorul unui fond de ten compact, cosmeticienii recomandând ca el să fie de nuanța pielii. Același efect îl poate avea și un baton corector, deasupra căruia se aplică un strat subțire de pudră. l În ceea ce privește coșurile, printr-un simplu joc al culorilor, ele ar putea fi mascate cu ușurință, întrucât există farduri în nuanțe de verde și bej destinate special acoperirii lor. Pentru a calma roșeața, se aplică mai întâi fardul verde, iar pentru o acoperire profundă, se aplică ulterior fardul bej. l În privința cearcănelor, din cauză că pielea aflată dedesubtul ochilor este extrem de sensibilă, e nevoie de un corector special destinat îngrijirii pielii de sub ochi, într-o nuanță apropiată celei generale a tenului, de preferință cu un ton mai deschis. Corectorul, care se găsește fie sub formă de cremă, lichid sau sub formă de baton, trebuie să aibă o putere de acoperire mare.