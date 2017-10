Cum să amenajezi o ciupercărie

Ştire online publicată Joi, 14 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru creșterea efectivă a ciupercilor, se recomandă un spațiu închis, care poate fi un subsol, o clădire veche, magazie, depozit, grajd, garaj, seră sau șopron. Sub nicio formă să nu creșteți ciuperci într-un spațiu locuibil, deoarece sporii emanați de ciuperci sunt dăunători plămânilor, cauzând probleme de respirație! – avertizează specialiștii. Spațiul respectiv, în mod ideal, ar trebui să fie dotat cu ventilatoare plasate la nivelul culturii de ciuperci. Altfel, asigurați niște aerisiri manevrabile, mici ferestre. De asemenea, ar trebui să aveți acces la o sursă de apă în interiorul încăperii sau în apropiere, iar încăperea să poată fi dezinfectată termic sau chimic în mod periodic.În plus, locul ales ar trebui să fie dotat cu o izolare termică ridicată, adică să nu permită variații de temperatură mai mari de 2-3 grade Celsius între zi și noapte. Pentru o bună izolare termică, asigurați-vă că aveți fie perne de aer între plafon și acoperiș, fie o cameră tampon la intrare, fie tapetați pe exterior cu un strat izolator de polistiren, vată minerală sau un strat de paie sau trestie. Aceste metode de izolare asigură un ciclu, maxim două cicluri de ciuperci pe an. Pentru o producție de trei cicluri pe an ar trebui să asigurați o ventilare permanentă cu aer cald. Dacă aveți ventilatoare cu aer cald, construiți niște tampoane din tifon cu un strat un centimetru de vată înăuntru tifonului care vor fi plasate în fața ventilatorului pentru a reține sporii de miceliu. Tampoanele ar trebui să fie schimbate o dată pe lună.Însămânțarea compostului cu miceliuDupă introducerea compostului în local se va lăsa 24-48 ore pentru a se răci. Temperatura în interiorul compostului nu trebuie să depășească temperatura camerei. Pentru o răcire mai grabnică puteți să amestecați compostul cu mâna sau cu furca. Aranjarea compostului în încăpere poate fi făcută în două moduri. Prima metodă ar fi să așezați compostul pe niște rafturi, astfel încât să repartizați uniform pe un metru pătrat cam 100 kg compost. Pentru a însămânța compostul aveți nevoie cam de 0,7-1 kg miceliu la 100 kg compost. Jumătate din cantitatea miceliului o împrăștiați uniform deasupra stratului de compost și apoi săpați cu mâna compostul, adică faceți mici întoarceri ale compostului astfel încât miceliul să cadă în interior. Mai presărați o dată miceliu deasupra stratului și mai săpați o dată, până la fundul stratului. Se tasează ușor stratul și se nivelează, apoi mai împrăștiați puțin miceliu de control deasupra. Stratul de compost cu miceliu înăuntru se va acoperi cu o mixtură din 50% pământ de țelină, 17% nisip, 33% praf de cărbune.