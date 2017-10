„Cum să ajung la puşcărie, dintr-o ambiţie prostească?“

Război în numele copiilor

„Cum să ajung la pușcărie, dintr-o ambiție prostească?“

Probabil că dacă n-ar interveni orgoliile nemăsurate între soții aflați în pragul divorțului sau după despărțire, suferința copiilor, oricum semnificativă după ce se trezesc obligați să trăiască alături de un singur părinte, ar putea fi mai suportabilă. Din păcate, când cei doi soți recunosc ei înșiși că sunt „două pietre tari” și nu reușesc să ajungă la un compromis nici măcar de dragul copiilor, fără doar și poate că este datoria legii să intervină în interesul minorilor. Aurel Glăvan, deși este avocat cu ștate vechi, tot nu reușește să înțeleagă de ce orgoliul părinților poate să meargă atât de departe, din moment ce îi cad victime proprii copii.Din păcate, majoritatea părinților aflați în conflict știu că le produc enorme suferințe copiilor, dar pur și simplu nu sunt capabili să-și gestioneze neînțelegerile pe cale amiabilă, deși legislația actuală le oferă nenumărate posibilități în acest sens. O dovedesc, cu prisosință, și vedetele autohtone care se războiesc în show-uri televizate, dar și oamenii simpli, cum este și femeia care a cerut ajutorul ziarului nostru. Aceasta recunoaște că, din „ambiție prostească”, ar fi capabilă să-și trimită „și mâine soțul după gratii, atât de tare îl urăsc pe acest om. Ce alte sentimente poți să ai față de un om care distruge viața ta și a copiilor? Pe mine să nu mă ia nimeni că le fac rău copiilor… Dar când am fost bătută în fața lor, de mi-au sărit doi dinți, le-am făcut cumva vreun bine copiilor? Cât să-l mai rabd?”.Teribil de iritată, femeia ne-a povestit că apartamentul în care locuiește este pe numele ei, fiind cumpărat de părinții săi înainte de căsătorie. Din păcate, de când și-a pierdut părinții, soțul ei a devenit extrem de agresiv: „Noi suntem din Republica Moldova, nu am frați. Când trăiau părinții, soțul nu avea nas s-o facă pe nebunul, muncea, doar stătea în casa lor. După ce au murit, cu toate că avem doi copii, nu mai avem liniște în casă, habar n-am cu cine s-a înhăitat. M-a bătut de atâtea ori în fața copiilor! Din cauza asta l-am și dat afară din casă. Nu vreau de la el niciun ban, mă ajută o mătușă, deocamdată. Acum sunt prea stresată să deschid divorț, dar îmi pregătesc actele și caut avocat. Nu știu cu cine a vorbit el, dar pe motiv că refuz bani pentru întreținerea copiilor, mă amenință că ambiția mea prostească o să mă ducă la pușcărie. Cum să ajung la pușcărie, dintr-o ambiție prostească? Eu mă răzbun pe el, copiii au, deocamdată, ce le trebuie. Când n-or avea, mai vedem!”.Când la mijloc este viața unor copii minori, legislația este foarte drastică și… nu se lasă impre-sionată de ambițiile „prostești” ale părinților sau oricum ar fi acestea. Tocmai de aceea, chiar dacă locuiește în altă parte, avocatul precizează că tatăl copiilor este obligat de lege să se ocupe de copii și de familie în continuare, fiindcă statutul de părinte și soț îl obligă cu vârf și îndesat, cu atât mai mult cu cât soția nu are alte venituri: „Pe de altă parte, nici mama acestor copii nu se poate juca la nesfârșit de-a ambițiile, pentru că legea apără interesele minorilor și în astfel de împrejurări. Mai exact, dacă mama copiilor îi respinge dreptul tatălui de a se ocupa de copii, de a contribui la creșterea și educarea lor, și soțul o poate da în judecată, urmând ca instanța să dispună cele mai bune măsuri în favoarea intereselor minorului”.Mai exact, în lipsa pronunțării unui divorț, tatăl copiilor, pe motiv că i se refuză exercitarea drepturilor părintești (care se cuvine ambilor părinți), poate să deschidă o acțiune în justiție. Având în vedere că mama copiilor nu muncește, este posibil ca minorii să fie încredințați tatălui. Așadar, lucrurile nu sunt simple, tocmai de aceea, în astfel de situații, războiul orgoliilor adâncește și mai mult conflictele.