Cum să ai un copil mai deştept. Inteligenţa se moşteneşte?

Cum să ai un copil mai deștept. Inteligența se moștenește?

Există numeroase controverse cu privire la definirea inteligenței, adesea confundată cu cunoașterea, însă dicționarul de psihologie o definește ca fiind capacitatea creierului uman de a înțelege rapid și ușor chestiuni noi și nefamiliare. Interesant este că bazele inteligenței se pun din primul an de viață, întrucât în această perioadă se dezvoltă cea mai mare parte a creierului.După cum ne-a explicat psihologul Speranța Băcana, cercetările au arătat că inteligența umană este un amestec între abilități, cunoștințe, capacitatea de a raționa. Mai exact, concluziile la care se ajunge prin gândire proprie, desco-peririle pe care intelectul le face de unul singur dau adevărata măsură a inteligenței umane: „De câte ori nu auzim sintagma persoană inteligentă? Și-atunci, ne întrebăm oare ce factori favorizează această capacitate: bagajul de cunoștințe, viteza de gândire, capacitatea de a face față situațiilor noi? Depinde inteligența de mediul social și cultural în care trăiește fiecare? Răspunsul probabil la aceste dileme este că un comportament inteligent reprezintă câte puțin din tot ce s-a enumerat mai sus”.Alimentația dă imbold inteligențeiCât privește inteligența copiilor, aceasta este influențată de o serie de factori, cei mai importanți fiind zestrea genetică, hrana, educația, antrenarea continuă a memoriei, a atenției. Extrem de interesant este că încă din primul an de viață, alimentația influențează foarte mult dezvoltarea inteligenței copilului, întrucât în această fază a vieții se dezvoltă cea mai mare parte a creierului, după dezvoltarea intrauterină. Laptele de mamă este foarte bun pentru creier, îi face pe copii mai inteligenți, mai sănătoși, iar cei alăptați nouă luni vor deveni adulți cu șanse mai mari de a avea un intelect ridicat. „Părinții trebuie să știe că alimentația furnizează organismului substanțe pe care acesta nu este capabil să le fabrice. De aceea, este important să colaboreze cu pediatrul, pentru a primi lista cu alimentele care nu trebuie să-i lipsească din meniul zilnic în primul an de viață - și nu numai!” - atrage atenția psihologul.Abilitățile, modelate de părințiEste adevărat, copiii se nasc cu diferite abilități, însă mintea lor este modelată și de părinți, care îi pot ajuta să-și îmbunătățească aceste capacități mintale. De exemplu, unii copii au o memorie vizuală mai bună, iar alții rețin ușor lucruri abstracte, precum cifrele, de aceea este esențial să le fie descoperite de timpuriu aceste abilități.Cum se moștenește inteligența„Este posibil ca din doi părinți foarte deștepți, să se nască un copil cu o minte așa și-așa? Se moștenește sau nu inteligența? Poate fi ajutat un copil să fie mai deștept?” – sunt întrebări pe care ni le-a adresat bunica unui băiețel de șase ani, ai cărui părinți și-au găsit sfârșitul într-un groaznic accident în urmă cu trei ani.Psihologul ne-a explicat că unele caracteristici ale indivizilor sunt moștenite de la părinți, bagajul genetic lăsându-și amprenta asupra inteligenței unei persoane. Este vorba despre așa-numitele talente sau abilități. Pentru ca un talent să poată fi însă dezvoltat și să se ajungă la performanțe, acesta trebuie să fie mai întâi identificat, iar mediul de viață joacă un rol important în acest sens. „Probabil că bunica acestui copil nu-l poate ajuta să-și dezvolte eventualele abilități moștenite. Specialiștii spun că genele pot să nu aibă nimic de-a face cu dezavantajul intelectual, ci mai degrabă cu mediul insuficient de stimulant în care adesea trăiesc astfel de copii” - precizează psihologul, care a ținut să ne spună că, de partea cealaltă, este foarte probabil ca părinții cu un nivel de inteli-gență mai ridicat să le poată oferi copiilor un mediu propice dezvoltării capacităților cognitive, prin intermediul activităților pe care le au și al persoanelor de care se înconjoară. Părinții joacă rolul cel mai important în modelarea inteligenței unui copil până în jurul vârstei de opt-nouă ani, apoi intervin alți factori de mediu, precum școala, anturajul etc.Factori care stimulează intelectulLa fel de importante ca și hrana sunt și stimularea și antrenarea funcțiilor de memorare și de atenție, șahul, jocurile interactive cu părinții sau cu alți copii. Oricât de surprinzător ar părea, și jocurile video dezvoltă abilitățile copiilor, le măresc viteza de reacție și puterea de concentrare, dacă sunt alese cu grijă. Și cititul ajută la construirea memoriei, a imaginației și a vocabularului. De asemenea, muzica stimulează intelectul: „În Florida, de exemplu, în instituțiile preșcolare de stat, ascultarea muzicii clasice este prevă-zută de lege” - a completat psihologul. Dincolo de acești factori, copiii trebuie ajutați de mici să-și dezvolte încrederea de sine și, mai ales, lăsați să se exprime în felul lor.