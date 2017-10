Veterinarul pe recepție

Cum să ai grijă de un papagal

„Am vrut să cumpăr un câine de rasă, dar am renunțat la idee și m-am gândit să iau pentru copil un papagal. Mă interesează dacă trebuie ținuți neapărat în colivie sau liberi? Luiza Nicoară”.v v vÎntr-adevăr, ideea este bună, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu asigurându-ne că perușii au devenit unele dintre cele mai răspândite animale de companie din toată lumea și pentru că sunt drăgălași, dar și pentru că nu sunt pretențioși. Totuși, este nevoie de colivie, iar aceasta trebuie aleasă astfel încât să fie încăpătoare, pentru ca pasărea să se poată mișca în voie, având în vedere că perușii sunt foarte energici și jucăuși. Mai exact, pentru un singur exemplar, dimensiunile recomandate ale unei colivii sunt de 90 cm înălțime și 60 cm lungime și lățime. Avantajul este că majoritatea coliviilor sunt dotate cu recipiente pentru apă și mâncare, plus o tăviță, care poate fi ușor curățată.Pregătirea coliviei. După ce ați cumpărat-o, spălați bine colivia înainte de a pune pasărea înăuntru, altfel papagalul se poate îmbolnăvi de la microbii existenți, oricât de nou i-ar fi adăpostul. După spălare, se va șterge bine cu un prosop curat, care nu lasă scame. Cel mai bine este să acoperiți în totalitate tăvița cu o bucată de hârtie, pe care va trebui s-o schimbați zilnic, pentru a păstra colivia curată, în cazul unei igiene precare, riscul îmbolnăvirii fiind iminent. La fel de important este ca amplasarea coliviei să se facă într-un loc cât mai luminos și ferit de curenți, dar nu în bătaia directă a razelor solare.