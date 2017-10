Cum să acordaţi primul ajutor, la nevoie

Cum să acordați primul ajutor, la nevoie

Vineri, 23 Martie 2012

Copiii sunt plini de energie, neastâmpărați, curioși etc., expuși la tot felul de incidente zilnice. Întrebarea este ce faceți atunci când copilul dumneavoastră se află în situații de mici urgențe, o puteți face pe doctorul, acordându-i primul ajutor de care ar putea avea nevoie? Iată ce răspunsuri au specialiștii pentru diverse situații: Când așchia de metal sau de lemn i-a intrat copilului sub piele: l Curățați locul cu apă și săpun l Sterilizați o pensetă (și un ac, dacă e cazul) cu spirt sau trecându-le prin flacără! l Cu acul scoateți la suprafață capătul așchiei, iar cu penseta extrageți așchia în sensul în care a intrat! l Explicați-i copilului că nu trebuie să se miște, ca să nu se rupă așchia! l Duceți-vă la medic dacă s-a frânt așchia sau dacă a intrat prea adânc!În caz de arsură: Dacă locul respectiv s-a înroșit, fără să facă bășică, iar suprafața nu depășește doi-trei centimetri pătrați, nu e prea grav. Ce trebuie făcut? l Lăsați să curgă apa rece peste rană timp de zece minute. Astfel se calmelază durerea și se împiedică propagarea arsurii l Aplicați spray Bioxiteracor sau Flamazină l În absența cremei sau până ajungeți la spital, puneți pe arsură un pansament umed.Trebuie să mergeți la medic dacă: l Arsura se află pe față, gât, pliurile pielii, organele genitale l S-au format bășici sau pielea a căpătat un aspect alb-gri, cu sensibilitate scăzută l Roșeața n-a dispărut după două-trei zile, în schimb, au apărut febra și umflătura în jurul rănii l Nu puneți iaurt, unt, cartofi sau alte alimente pe rană. Ele pot infecta locul arsurii! l Nu puneți nici substanțe colorate - cum ar fi tinctura de iod, mercur, crom, fiindcă pot masca evoluția rănii. l Convulsiile sunt și acestea prezente, mai ales la copiii sub patru ani, nu durează decât câteva minute, dar sunt spectaculoase. Apar în puseu de febră, privire fixă, îi zguduie membrele, nu se poate comunica cu el. Apoi se liniștește și adoarme. Ce trebuie făcut? l Puneți-i comprese reci pe frunte, în cazul încare are febră mare l Luați legătura cu medicul, pentru a vă indica medicamentul anticonvulsivant l Duceți-vă la medic, pentru prescrierea unui tratament adecvat.