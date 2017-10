SFATURI

Cum s-o faci pe doctorul la nevoie

Ştire online publicată Vineri, 22 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ce faceți atunci când copilul dumneavoastră și-a spart capul sau și-a înfundat un nasture în nas? Sau dacă s-a tăiat într-un geam? În situații de mici urgențe, o puteți face pe doctorul? Dacă nu, încercați să țineți seama de recomandările specialiștilor: În cazul în care o așchie de metal sau de lemn intră sub piele: l Curățați locul cu apă și săpun l Sterilizați o pensetă (și un ac, dacă e cazul) cu spirt sau trecându-le prin flacără l Cu acul scoateți la suprafață capătul așchiei, iar cu penseta extrageți așchia în sensul în care a intrat l Explicați-i copilului că nu trebuie să se miște, ca să nu se rupă așchia l Duceți-vă la medic dacă i s-a frânt așchia sau dacă a intrat prea adânc! Convulsiile sunt și ele prezente mai ales la copiii sub patru ani, nu durează decât câteva minute, dar sunt spectaculoase. Apar în puseu de febră, privire fixă, îi zguduie membrele, nu se poate comunica cu el. Apoi se liniștește și adoarme. Ce trebuie făcut în astfel de cazuri? l Puneți-i comprese reci pe frunte, în cazul în care are febră mare l Luați legătura cu medicul, pentru a vă indica medicamentul anticonvulsivant l Duceți-vă la medic pentru prescrierea unui tratament adecvat.