Cum s-au fofilat de la demolare 28 de garaje din buricul Constanţei

Cum s-au fofilat de la demolare 28 de garaje din buricul Constanței

În decembrie 2008, primăria le-a cerut constănțenilor să elibereze de urgență spațiul public ocupat de garaje, somându-i că dacă nu iau în serios dispoziția, vor fi amendați cu 4900 lei, garajele urmând a fi oricum dărâmate. Oamenii s-au conformat imediat, chiar dacă mulți dintre ei plătiseră în avans impozitul pe 2009. Cu unele excepții, printre care și locatarii Asociației MV3, din strada Mircea cel Bătrân, ale căror garaje, 28 la număr, sunt și astăzi pe poziție. Cum au reușit să păcălească tăvălugul nemilos al demolărilor? Nicolae Munteanu, președintele asociației de proprietari, ne-a explicat că asociația a contestat imediat în instanță decizia primăriei, procesul fiind și acum pe rol: „Ne judecăm de cinci ani pentru aceste garaje, de aceea au rămas nedemolate. Locatarii dețin autorizații. Care ar fi câștigul pentru oameni, din moment ce primăria rade tot, garaje, spații verzi, apoi, pe motiv de retrocedare, dă cui vrea terenul ca să construiască fiecare ce vrea? Ăsta e motivul pentru care vom continua să ne luptăm pentru drepturile noastre, întrucât primăria își bate joc de ele și de aspectul acestui oraș”. Să moară și capra vecinului?„Nu am nimic cu locatarii de pe Mircea, dar nu vreau ca o dispoziție a primăriei să fie tratată cu măsuri diferite. Deasupra garajelor situate vizavi de blocul MV2, oamenii și-au amenajat terase în care se relaxează vara. Noi am fost disciplinați, le-am demolat imediat. De ce să nu ne ținem și noi mașinile în garaje? În 2011 mi-am vopsit mașina de două ori, sunt inși cu mania zgâriatului…“ (Carmen Mihai).Discordie între vecini„Cei mai puțin norocoși nu putem să ne parcăm mașinile în dreptul acestor garaje, să te ferească Dumnezeu să blochezi vreun garaj…. Eu aș fi de părere să se demoleze. De ce să nu profităm cât mai mulți de domeniul public, mai ales că locurile de parcare sunt o mare, mare problemă?” – se întreabă o locatară din zonă.Politici diferite Referitor la garaje, președintele Asociației de proprietari MV3 A a ținut să precizeze că primăriile orașelor din țară au puncte de vedere diferite. La Satu Mare, de exemplu, primăria a demarat o acțiune de legalizare a garajelor existente și de construire a altora în curțile interioare ale blocurilor și în zonele limitrofe cartierelor. Pe când, în Constanța, există o politică de identificare a parcărilor, a spațiilor verzi, dar nu spre a fi modernizate, respectiv înfrumu-sețate, ci pentru a fi destinate unor anumite persoane, pentru tot felul de construcții. Așa se face că în Constanța, parcările, ca și spațiile verzi au devenit un veritabil lux.„De ce am ales să ne judecăm? O să vă dau un singur exemplu: între Dobrilă Eugeniu și b-dul Tomis, un perimetru încărcat de blocuri cu patru etaje, exista o parcare frumoasă și o platformă de gunoi, care s-a desființat, iar pe locul respectiv a fost construit un monolit și, bineînțeles, a dispărut și plat-forma de gunoi. Ce se întâmplă acum? Luminozitatea clădirilor din jur a fost afectată, iar oamenii își duc gunoiul în portbagaj, e ceva greu de acceptat. Cam asta e politica la Constanța. Și-atunci, credeți că nu e mai bine să ne luptăm în instanță, la timp, pentru drepturile noastre, decât să ni le tot încalce primăria? Oamenii suportă multe în orașul ăsta pentru că nu se implică”, ne-a mai spus Nicolae Munteanu.Un alt of: ignorarea planurilor de urbanismȘi reproșurile oamenilor nu se opresc aici. Locatarii din această zonă reproșează edililor constănțeni că ignoră planurile de urbanism, vizate spre neschimbare, pe baza cărora s-au ridicat blocurile în care locuiesc. Așa s-a ajuns ca între blocurile de pe strada Mircea, în zonele cu destinație clară de spații verzi, parcări sau locuri de joacă pentru copii, în ultimul timp au apărut tot felul de construcții. Iar acest lucru, constănțenii i l-au imputat în nenumărate rânduri primarului Mazăre: „Degeaba ne-am plâns, domnul primar ne-a sfidat cât a putut, a avizat construcții în toate parcurile, a permis ocuparea tuturor plombelor, orașul s-aurâțit, e sufocat de coșmelii și mastodonți, locatarii au fost condamnați la întuneric pe viață. Fără să-și vadă bârna din propriul ochi, acum cere Puterii să plece, dar nu-i pasă că și el își bate joc de alegătorii lui. Ar trebui să manifestăm și noi seară de seară în Constanța. Rămâne de văzut dacă ne mai dă ceai!” – ne-a spus Eliana Ioan. Oamenii cred că numai printr-o colaborare prietenoasă cu autoritățile locale se va ajunge ca ambele părți să se implice mai seriosîntr-o relație corectă cu mediul înconjurător și cu interesele tuturor contribuabililor.