Cum recunoaştem un atac cardiac

Medicul de gardă

Cum recunoaștem un atac cardiac

„Avem probleme cardiace și la orice înțepătură, dăm fuga la Urgențe. Aș vrea să-mi explice medicul, prin această rubrică, în cuvinte mai simple, cum pot eu, om fără studii medicale, să-mi dau seama că am în față un om care a făcut un atac cardiac? Vă mulțu-mesc anticipat pentru răspuns, Ruxandra Onofrei”.v v vÎntr-adevăr, și dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center apreciază preocuparea oamenilor de a cunoaște simptomele unor probleme de natură cardiacă, având în vedere faptul că în astfel de situații se impune intervenție medicală rapidă. Așadar, dacă observăm următoarele simptome, ar putea fi vorba despre un atac cardiac: l senzația de presiune sau de gheară în piept care, atenție, durează mai mult de câteva minute sau durere în umăr, gât și braț stâng sau piept, falcă, pe interiorul brațelor, predominând pe partea stângă a corpului l ritm cardiac neregulat sau accelerat, piele umedă, amețeală și greață, lipsă de aer, transpirație, senzație de frică, paloare.Ce-i de făcut? Nu stați pe gânduri și chemați imediat salvarea l verificați dacă persoana este conștientă și așezați-o pe spate l îngenuncheați la capul bolnavului, puneți o mână pe frunte și una sub bărbie și dați-i capul pe spate, apoi ridicați-i bărbia l uitați-vă și verificați dacă respiră; dacă nu respiră acoperiți nările și puneți gura peste a lui, apoi suflați puternic de două ori l verificați pulsul, punând degetele pe gât, în zona carotidei, între mărul lui Adam și unghiul mandibulei. Dacă nu are puls, puneți ambele mâini una peste alta, pe centrul pieptului persoanei, la nivelul mameloanelor. În această poziție apăsați cu putere pieptul de 15 ori. Continuați astfel, cu câte două respirații alternând cu 15 apăsări ale pieptului, până la sosirea salvării.