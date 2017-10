Cum reacţionaţi când copilul mic dezvăluie că are o iubită?

Psihologul te ajută

Cum reacționați când copilul mic dezvăluie că are o iubită?

În niciun caz nu-i spuneți că nu e vârsta potrivită pentru așa ceva, că nu știe ce vorbește sau că singura lui preocupare trebuiesă fie școala. Copilul știe foarte bine ce simte, atrage atenția psihologul Speranța Băcana, iar părintele trebuie să-și dea seama că a sosit momentul să-l învețe câte ceva despre relațiile de iubire dintre oameni.„Am un băiețel de zece ani, care a venit alergând la mine, fericit, spunându-mi că are o iubită, colegă de clasă!” - ne-a spus mama unui băiețel în vârstă de zece ani și patru luni. „Tocmai mă sunase învățătoarea să-mi spună că e cam distrat la școală. Am făcut imediat legătura, am început să râd în hohote de el, apoi le-am spus la toți că hormonii băiatului nostru sunt agitați… S-a supărat foarte tare pe mine, s-a închis în el. Ce pot să-i spun eu unui copil de zece ani cum e cu îndrăgosteala? Sunt mai din topor… Plus că mi-e teamă, i-am găsit și niște bilețele, iar la câte minore nasc în ziua de azi și la câte învață ăștia mici de pe internet, chiar avem o problemă, ca părinți!”.Păstrați secretulCa și în cazul prezentat astăzi, mulți alți părinți au tendința să ia în derâdere mărturisirea copilului, apoi să le spună tuturor, în gura mare, că, iată, copilașul e îndrăgostit lulea! Nimic mai catastrofal pentru copil!, susține psihologul. Micuțul îi face mamei o asemenea confidență tocmai pentru că este persoana în care are cea mai mare încredere, iar dacă tocmai ea se va distra pe tema asta, îi va aduce multă suferință. La această vârstă, copilul poate face distincția între discuții intime și cele care nu constituie un secret, de aceea mama este prima obligată să respecte aceste limite. Mai mult, dacă n-o va face, copilul poate învăța din această experien-ță, pentru el teribilă, că și o situație mai delicată poată fi spusă în gura mare, de față cu ceilalți, la școală, în autobuz, oriunde… La fel de bine se poate întâmpla să sufere, pe motiv că respectiva fetiță nu-i acordă atenție. De asemenea, mama trebuie să empatizeze cu copilul și, foarte important, să nu-l ignore, considerând că e vorba despre o copilărie și nimic mai mult. Ideal ar fi să-i explice, în cuvinte simple, cum stau lucrurile în relațiile dintre oameni.Părintele, primul exempluEste esențial pentru părinți să se poarte cu decență în fața copiilor, pentru că le oferă primele lecții de viață, ne-a mai spus Speranța Băcana. Cum se spune, ceea ce copilul vede la părinți va aplica și în cazul lui, mai devreme sau mai târziu. De exemplu, nu este neobișnuit să-l auzi pe copil descriind iubirea ca un pupat pe buze între două persoane, atâta vreme cât și-a văzut părinții făcând asta, mai mult, i s-a explicat că așa procedează două persoane îndrăgostite. Mama are obligația să modeleze comportamentul copilului, să-l ajute să fie sociabil și cum să se poarte în preajma cuiva pe care îl place. Îi va prinde bine, iar când va fi mare, va avea mai mult respect și autocontrol față de persoana de sex opus, chiar dacă este mai coleric din fire.Sinceritatea copilului, esențialăIndiferent de așteptările pe care copilul spune că le are de la… iubitul sau iubita sa, mama trebuie să-l convingă că, la această vârstă, așteptările lui ar trebui să vizeze o prietenie adevărată, poate o prăjitură la cofetărie, o plimbare prin parc, vizionarea unui film sau a unei piese de teatru, preocupări potrivite acestei vârste și nu altceva. La rândul ei, mama trebuie să înțeleagă că dragostea chiar nu are vârstă și că, oricât de dificil i-ar fi să asocieze sentimentul de iubire la un copil mic cu noțiunea de iubit sau iubită, acesta chiar există. Mai mult, are aceeași intensitate ca și cel trăit de adult, deși, în general, părinții nu-și dau seama de asta. De regulă, copiii se îndrăgostesc la vârsta la care ajung la grădiniță, pe la patru-cinci anișori. Cât privește semnele care arată că un copil este îndrăgostit, acestea sunt înroșirea obrajilor, dorința de a împărți ceea ce are cu… iubitul sau iubita, fâstâcirea, apetența de a face cadouri sau de a oferi mici atenții…Despre pericolul pe care îl reprezintă tot felul de „lecții de viață” pe care internetul… le predă copiilor, vom scrie într-o altă ediție a ziarului nostru.