Cum protejează UE identitatea cetăţenilor

Ești cetățean european, ai drepturi!

Cum protejează UE identitatea cetățenilor

Ştire online publicată Joi, 10 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia Europeană propune introducerea unui set unic de norme care să ofere cetățenilor un control mai eficient asupra modului în care datele lor personale sunt gestionate și utilizate. Potrivit unui recent sondaj privind atitudinile cetățenilor cu privire la protecția datelor în UE, rezultă că 2 din 3 europeni se îngrijorează cu privire la faptul că întreprinderile le utilizează datele personale fără a le cere acordul, iar 9 din 10 se exprimă în favoarea aplicării acelorași drepturi privind protecția datelor peste tot în UE.De aceea, Comisia Europeană propune o revizuire a legislației UE privind protecția datelor. Se are în vedere introducerea unui set unic de norme privind protecția datelor, valabil la nivelul UE.La capitolul Protecția cetățenilor, Comisia propune: l Creșterea responsabilității și a răspunderii întreprinderilor, acestea urmând a fi obligate să-și informeze clienții atunci când datele le sunt furate sau difuzate accidental l Clarificarea situațiilor în care o întreprindere trebuie să ceară consimțământul utilizatorilor pentru a le putea reutiliza datele personale: utilizatorii trebuie să-și dea acordul în mod explicit. În plus, aceștia vor avea acces la datele lor personale și vor le vor putea transfera mai ușor către un alt furnizor de servicii l Consolidarea dreptului de a fi uitat, ceea ce înseamnă că cetățenii vor putea cere ștergerea datelor lor, în cazul în care o întreprindere sau o organizație nu are motive legitime care să justifice păstrarea lor l Aplicarea normelor UE în cazul în care datele personale sunt prelucrate în afara Europei. Cetățenii europeni se vor putea adresa autorității naționale responsabile cu protecția datelor din țara lor, chiar și atunci când datele lor sunt prelucrate de o întreprindere din afara UE .În interesul întreprinderilor: Existența unui set unic de norme ar permite o mai bună aplicare a legii la nivelul UE. Întreprinderile ar dispune de reguli clare privind modul în care trebuie să trateze informațiile cu caracter privat.De asemenea, aceste măsuri ar permite o reducere a poverii administrative: se estimează că întreprinderile ar putea înregistra economii de până la 2,3 miliarde de euro pe an. De exemplu, întreprinderile vor trebui să se adreseze numai unei singure autorități responsabile cu protecția datelor, cea din statul memebru UE în care acestea își au sediul principal.