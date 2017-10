Cum procedăm când cumpărăm o casă (II)

Analiștii imobiliari sunt de părere că, mai ales în marile orașe, dacă ai suma necesară și locuința este pentru folosință proprie, e bine să cumperi cât mai repede, indiferent dacă e vorba de una nouă sau veche. Asta, din cauză că experiența ultimilor ani arată că, dacă amâni decizia unei astfel de achiziții, riști să ai surprize de proporții în privința prețului. Indiferent de ceea ce spun analiștii, un lucru este cert: una dintre cele mai sigure investiții este cea imobiliară. Cum acest demers este complex și foarte sensibil, este bine să pornim la drum corect informați. Norme de referință la cumpărarea unei locuințe În ideea perfectării corecte a unei tranzacții imobiliare de anvergură, cum este cumpărarea unei locuințe, consilierul juridic Carmen Dumitru ne-a spus că legiuitorul a conceput norme de referințe speciale cuprinse în Codul Civil (articolele 1470 și 1509). În cazul în care persoana interesată să achiziționeze o casă se adresează unei agenții imobi-liare, este bine ca, înainte de orice angajament cu o agenție imobiliară, să nu ocoliți următorii pași: l verificați dacă locuința este conformă cu normele edilitare l mergeți la Biroul cadastral cu datele generale ale proprietarului casei, pentru că numai așa se poate afla dacă au mai fost făcute documente de vânzare-cumpărare sau dacă pe spațiul respectiv sunt puse ipoteci (dacă proprietarul nu a ipotecat casa pentru a obține împrumuturi în bancă). Dacă biroul cadastral dă aceste informații doar proprietarului, este absolut normal să i se ceară proprietarului să prezinte aceste date și viitorului cumpărător. l Verificați starea de conservare a casei, instalația electrică, instalația tehnico-sanitară, instalația de încălzire și cea de gaz. Toate apartamentele trebuie trebuie să respecte normele legale. l Cereți informații în legătură cu eventuale datorii către Fisc. l Verificați dacă au fost plătite taxele Irpef (taxa pe venituri pentru persoanele fizice), Invim (taxa de creștere a valorii construcției), taxa de registru și taxa de succesiune. l Este necesar să se verifice și faptul că nu sunt procese în curs. Informați-vă despre înlesnirile fiscale l Există anumite înlesniri fiscale pentru cine cumpără prima casă, cu reducerea taxelor de registru, de ipotecă și de cadastru. l Condiția este ca acea casă să se afle în orașul în care viitorul cumpărător are deja reședința sau în care urmează să o obțină. l Nu trebuie să se posede (singuri sau cu soțul/soția) o altă casă pe teritoriul în care se află viitoarea locuință. l Nu trebuie să fiți titular (nici măcar al unei cote) al unui alt apartament cu scop de locuit, cumpărat ca și prima casă. Apelați la consilierea prealabilă a unui notar Aceste operațiuni sunt destul de complicate și este necesară prezența unui avocat sau a unui notar, ale căror indicații sunt vitale în legătură cu cele stipulate în contractul de vânzare-cumpărare. De asemenea, contractul de vânzare - cumpărare propriu-zis va fi scris de un notar, care va verifica și corectitudinea datelor, va calcula taxele și se va ocupa de înregistrarea actelor. Notarul va fi plătit de către cumpărător, care în aceste cazuri trebuie să aleagă o persoană de încredere. Și, nu uitați, dacă vânzătorul are un împrumut la bancă, obțineți angajamentul său de a achita împrumutul înainte de data stipulării contractului. Arvuna Cumpărătorul trebuie să plătească arvuna, adică suma decisă de comun acord cu vânzătorul și plătită ca și garanție pentru contract, împotriva oricăror eventuale probleme. Dacă, ulterior, cumpărătorul decide să nu finalizeze cumpărarea, vânzătorul poate păstra arvuna; dacă, însă, vânzătorul decide că nu mai vinde, cumpărătorul va fi despăgubit cu o sumă egală cu dublul arvunei plătite.Analiștii imobiliari sunt de părere că, mai ales în marile orașe, dacă ai suma necesară și locuința este pentru folosință proprie, e bine să cumperi cât mai repede, indiferent dacă e vorba de una nouă sau veche. Asta, din cauză că experiența ultimilor ani arată că, dacă amâni decizia unei astfel de achiziții, riști să ai surprize de proporții în privința prețului. Indiferent de ceea ce spun analiștii, un lucru este cert: una dintre cele mai sigure investiții este cea imobiliară. Cum acest demers este complex și foarte sensibil, este bine să pornim la drum corect informați. Norme de referință la cumpărarea unei locuințe În ideea perfectării corecte a unei tranzacții imobiliare de anvergură, cum este cumpărarea unei locuințe, consilierul juridic Carmen Dumitru ne-a spus că legiuitorul a conceput norme de referințe speciale cuprinse în Codul Civil (articolele 1470 și 1509). În cazul în care persoana interesată să achiziționeze o casă se adresează unei agenții imobi-liare, este bine ca, înainte de orice angajament cu o agenție imobiliară, să nu ocoliți următorii pași: l verificați dacă locuința este conformă cu normele edilitare l mergeți la Biroul cadastral cu datele generale ale proprietarului casei, pentru că numai așa se poate afla dacă au mai fost făcute documente de vânzare-cumpărare sau dacă pe spațiul respectiv sunt puse ipoteci (dacă proprietarul nu a ipotecat casa pentru a obține împrumuturi în bancă). Dacă biroul cadastral dă aceste informații doar proprietarului, este absolut normal să i se ceară proprietarului să prezinte aceste date și viitorului cumpărător. l Verificați starea de conservare a casei, instalația electrică, instalația tehnico-sanitară, instalația de încălzire și cea de gaz. Toate apartamentele trebuie trebuie să respecte normele legale. l Cereți informații în legătură cu eventuale datorii către Fisc. l Verificați dacă au fost plătite taxele Irpef (taxa pe venituri pentru persoanele fizice), Invim (taxa de creștere a valorii construcției), taxa de registru și taxa de succesiune. l Este necesar să se verifice și faptul că nu sunt procese în curs. Informați-vă despre înlesnirile fiscale l Există anumite înlesniri fiscale pentru cine cumpără prima casă, cu reducerea taxelor de registru, de ipotecă și de cadastru. l Condiția este ca acea casă să se afle în orașul în care viitorul cumpărător are deja reședința sau în care urmează să o obțină. l Nu trebuie să se posede (singuri sau cu soțul/soția) o altă casă pe teritoriul în care se află viitoarea locuință. l Nu trebuie să fiți titular (nici măcar al unei cote) al unui alt apartament cu scop de locuit, cumpărat ca și prima casă. Apelați la consilierea prealabilă a unui notar Aceste operațiuni sunt destul de complicate și este necesară prezența unui avocat sau a unui notar, ale căror indicații sunt vitale în legătură cu cele stipulate în contractul de vânzare-cumpărare. De asemenea, contractul de vânzare - cumpărare propriu-zis va fi scris de un notar, care va verifica și corectitudinea datelor, va calcula taxele și se va ocupa de înregistrarea actelor. Notarul va fi plătit de către cumpărător, care în aceste cazuri trebuie să aleagă o persoană de încredere. Și, nu uitați, dacă vânzătorul are un împrumut la bancă, obțineți angajamentul său de a achita împrumutul înainte de data stipulării contractului. Arvuna Cumpărătorul trebuie să plătească arvuna, adică suma decisă de comun acord cu vânzătorul și plătită ca și garanție pentru contract, împotriva oricăror eventuale probleme. Dacă, ulterior, cumpărătorul decide să nu finalizeze cumpărarea, vânzătorul poate păstra arvuna; dacă, însă, vânzătorul decide că nu mai vinde, cumpărătorul va fi despăgubit cu o sumă egală cu dublul arvunei plătite.