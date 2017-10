Cum poţi şti exact cât de poluat e aerul din cartierul tău

Cum poți ști exact cât de poluat e aerul din cartierul tău

Orice persoană care solicită anumite informații privind mediul are dreptul să le primească, autoritățile fiind obligate să facăpublice și asemenea date.Nu spunem o noutate, oamenii par din ce în ce mai interesați de calitatea mediului, atâta vreme cât sunt avertizați public, de specialiști, că în aer plutesc substanțe cancerigene. Iar când au și probleme serioase de sănătate, interesul se amplifică. „Locuiesc cu familia de ani de zile aproape de Casa de Cultură. Când ne-am mutat, nu erau atâtea mașini, acum e un dezastru, dacă ții geamul deschis și un minut, se umple toată casa de praf și miros de benzină. Recent, am fost diagnosticată cu astm, iar doctorul mi-a spus că dacă nu-mi permit să mă mut la țară sau la munte, măcar să schimb zona asta… Mulți îmi recomandă să caut un apartament prin Tomis Nord. Ca să nu cad din lac în puț, mă interesează dacă eu, ca persoană fizică, pot să obțin date clare despre cât de mizerabilă e zona în care intenționez să mă mut. Am vorbit deja cu medicul care mă tratează, să-mi dea o adeverință medicală pe care s-o prezint la Garda de Mediu, pentru a se vedea că este o problemă serioasă de sănătate, nu un moft, că am nevoie de date exacte, nu altoite...Aștept cât e nevoie, numai să fiu informată corect, că de minciuni, ne-am cam săturat!”, declară Carmen Ion.Un drept, nu „un moft“!Este dreptul fiecărui cetățean de a avea acces la informația de mediu deținută de autoritățile publice și în calitatea sa, de persoană fizică, ne-a spus inspectorul Adina Staicu, din cadrul Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Constanța. Însă, pentru a intra în posesia informațiilor dorite, persoana interesată va trebui să depună o cerere scrisă, dar nu către Garda de Mediu, ci în atenția Agenției Județene pentru Protecția Mediului Constanța (situată pe str. Unirii nr. 23, Constanța).Cât privește natura informațiilor pe care le poate obține potrivit unui cadru legislativ larg, este vorba atât de informații care țin strict de mediu, dar și de măsurile luate de autorități pentru protejarea acestuia. De asemenea, o persoană fizică poate obține și informații referitoare la sănătatea și siguranța publică, în măsura în care acestea pot fi afectate de starea mediului, aspect care o interesează, cu precădere, pe cititoarea noastră.Fără justificăriMai mult decât atât, nu este nevoie ca solicitarea să fie însoțită de o adeverință medicală, de alte motivări din partea solicitantului sau a unei terțe persoane ori autorități. Pur și simplu legislația permite oricărui cetățean să știe cât de poluat sau de nepoluat este aerul pe care îl respiră, fie în zona în care locuiește, fie în altă parte. De asemenea, exercitarea acestui drept trebuie să se facă și fără a se ține cont de domiciliu, naționalitate, cetățenie și fără a se cere persoanei să demonstreze că are vreun interes imediat sau specific în a afla respectiva informație.Timp de așteptareReferitor la termenul de așteptare a soluționării unei asemenea cereri, potrivit cadrului legislativ privind accesul publicului la informația privind mediul, de la momentul formulării și înregistrării solicitării, cetățenii trebuie să primească informațiile dorite în timp de o lună.Amenințare gravăÎn afara Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a altor legi privind strict accesul publicului larg la informația privind mediul, reglementările europene, Convenția de la Aarhus, toate permit și celui mai simplu cetățean să știe ce aer respiră. Mai ales că poluarea atmosferică este recunoscută la nivel european și mondial, drept o amenințare gravă pentru sănătate, în special pentru grupurile vulnerabile, cum sunt copiii și persoanele suferinde de afecțiuni respiratorii și pulmonare. În plus, Comisia Europeană a pus la punct cele mai detaliate hărți ale poluării făcute vreodată, unde pot fi descoperite zonele cele mai mizerabile din spațiul comunitar.