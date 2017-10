Cum poţi schimba medicul de familie

Cum poți schimba medicul de familie

„Eu aș vrea să-mi schimb medicul de familie pentru că m-am mutat, iar cabinetul e prea de-parte de casa mea. Nu îndrăznesc să-l întreb ce am de făcut, poate mă ajutați dumneavoastră cu niște informații, ca să fac trecerea asta mai ușor, mai ales că am fost mulțumită cum am fost tratați toți din familie. Vă mulțumesc, Luminița Lupu”.v v vÎnainte de a intra în detalii, trebuie știut că potrivit regle-mentărilor, pentru prima înscriere pe listele unui medic de familie este nevoie de următoarele documente: copie după certifi-catul de naștere pentru persoane până la 14 ani, respectiv copie de pe cartea de identitate; dovada calității de asigurat sau, dacă este cazul, dovada că sunteți scutită de la plata CASS. Cu mențiunea că persoanele până la 18 ani se prezintă doar cu copia actului de identitate.Schimbarea medicului de familie. Dacă, din tot felul de motive, care nu trebuie să țină neapărat de nemulțumiri privind calitatea actului medical, vă doriți schimbarea medicului de familie, acest transfer se face doar după șase luni de la înscrierea anterioară.Apoi, pentru a vă muta efectiv pe lista altui medic va trebui să depuneți o cerere la medicul la care doriți să vă înscrieți, cu precizarea numelui doctorului la care ați fost înscris, la care să atașați dovada calității de asigurat. Medicul la care doriți să vă înscrieți va face apoi o notificare în scris Casei de Asigurări de Sănătate și medicului de familie la care ați fost înscris, pentru ca acesta să trimită fișa dumneavoastră medicală noului medic.