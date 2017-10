Cum pot fi preveniţi viermii intestinali

Medicul de gardă

Cum pot fi preveniți viermii intestinali

„Fiică-mea este plecată la muncă în străinătate. Are doi copii pe care îi creștem noi, bunicii, sun-tem pensionari. Cu nepoțica n-am probleme de sănătate, dar nepoțelul e slăbuț din cauza viermișorilor. Eu am grijă de amândoi la fel, nu înțeleg de ce numai el are probleme. Se pot preveni în vreun fel sau doar se tratează?”. (F. Cristina)v v vDupă cum ne-a explicat dr. Anca Sima, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, infecțiile de acest fel sunt dintre cele mai cunoscute, afectând circa un sfert din populația globului. Cât privește acțiunile de prevenire, respectarea strictă a regulilor de igienă este, de departe, esențială. Referitor la frecvență, într-adevăr, copiii sunt mult mai afectați în comparație cu persoanele adulte. Este bine să știți că acest fel de contaminare se face pe cale orală, cei mai expuși fiind copiii. Iarăși intervine lipsa de igienă, modul de a se juca al copiilor, consumarea de către aceștia a fructelor fără o spălare suficientă.Medicul ne-a mai spus că în majoritatea cazurilor, simptomele sunt minore. Dacă însă apar dureri abdominale, lipsa poftei de mân-care sau scăderea în greutate, vărsături, diaree, balonare, agitație, ticuri, tulburări de somn și comportament, atunci lucrurile sunt cât se poate de serioase și este nevoie de prezentarea la medic, singurul în măsură să prescrie tratamentul necesar. Un lucru este însă cert: spălarea mâinilor după folosirea toaletei și înainte de fiecare masă, tăierea unghiilor și perierea lor, schimbarea zilnică a lenjeriei, spălarea regiunii perianale, filtrarea sau fierberea apei, spălarea fructelor și legumelor înainte de a fi consumate sunt considerate formele cele mai sigure de prevenire a paraziților intestinali.