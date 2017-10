Cum pot fi dezamorsate "derapajele" cu repartitoarele

Repartitoarele de costuri pentru căldură au fost concepute pentru ca omul să facă ceva economie, nicidecumsă desființeze consumul.Probleme, chiar scandaluri uriașe pe tema repartitoarelor au apărut an de an, aceste minicontoare reușind să angajeze în litigiu două categorii: pe de o parte, cei care aleg să stea în frig de dragul unor economii, pe de alta, familiile care vor să trăiască în condiții civilizate și în perioada iernii, fără să fie obligate să suporte consecințele „falselor economii” ale celor care închid complet căldura. În aceste condiții, Federația Națională a Asociațiilor de Proprietari atrage atenția că folosirea incorectă a repartitoarelor favorizează, în timp, degradarea și distrugerea întregii clădiri, lucruri asupra cărora proprietarii ar trebui să mediteze mai adânc, chiar dacă decizia pentru ceea ce fac în interiorul apartamentului nu poate fi înlocuită cu hotărâri ale adunării generale ori cu decizii ale comitetului executiv. Pe de altă parte, neputând interveni atât cât ar trebui, asociația nu-și va mai juca rolul stabilit prin lege specială privind conservarea în bune condiții a proprietății comune.„Trăim la comun!“Conștienți că asociația de proprietari are atribuții prin lege cu privire la proprietatea comună, iar caloriferul aparține proprietății individuale, totuși, mai mulți cititori au dorit să atragă atenția că fără implicarea președintelui asociației nu-și pot convinge vecinii să nu închidă complet căldura: „Nu sunt singurul din bloc care se plânge că are igrasie din cauză că vecinii închid complet căldura și pornesc aragazul, dar cred că sunt cel mai ghinionist, pentru că, în afară de asta, vecinul de deasupra e plecat la țară pe iarnă și a închis complet căldura. Plafonul e rece, pereții la fel, soția mea are bronșită, copilul o moștenește și are probleme respiratorii, iar eu nu-mi permit să închid căldura. Normal că dacă dau robinetul mai încet, nu mai reușesc să încălzesc pereții și podeaua vecinilor! Președintele ne-a spus că nici lui nu-i convine, dar nu poate să dicteze el în casa omului. Noi vrem doar să rezolve derapajele celor care nu înțeleg că trăim la comun” (Ionel Tudor).Asociația, ca mediatorCu toate că, în principiu, asociația de proprietari are atribuții prin lege cu privire la proprietatea comună, aceasta nu-și poate ignora rolul de mediator, când apar probleme care aduc atingere proprietății individuale din vina vecinilor. Cât privește situații de genul celei relatate, ca specialist, ing. Vasile Hâr-sescu, vicepreședinte al Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, ne-a confirmat că atunci când se închide căldura, instantaneu se creează discon-fort pentru ceilalți, în sensul că pereții, planșeele, tavanele vecinilor se răcesc, aceștia fiind obligați să-și mărească consumul pentru a-și asigura confortul termic. Ne-a confirmat, de asemenea, că de aici apar discuții aprinse, mai ales că se ajunge în situația ca unii, deși au repartitoare, să plătească mai mult decât cei care nu au, din cauză că vecini de-ai lor preferă să stea în frig sau pleacă de acasă și închid complet căldura.RecomandareSituația poate să pară complicată și confuză, însă legea e clară, repartitoarele sunt concepute ca omul să facă economie, dar nu prin reducerea totală a consumului. „Iar închiderea totală din diverse motive ar trebui să fie un fapt extrem, pentru situații speciale și izolate. În realitate, însă, nu e chiar așa. Probabil unii chiar nu știu că închiderea totală nu este linia normală de funcționare a repartitorului” - precizează reprezentantul UAP, care ne-a mai spus că fiecare are dreptul să facă ce vrea cu repartitoarele, însă corect ar fi să nu se închidă de tot, pentru că numai astfel de asigură un minim de climat, o minimă circulație a căldurii la nivelul blocului. Deși există repartitoare care sunt concepute din construcție să lase un debit minim, pentru a evita înghețul în timp de ger extrem, din păcate, nu toate au această capacitate: „Repartitorul are două elemente: robinet termostatat și un cip care se pune pe calorifer. Omul poate să deschidă la maxim, adică până la 5, dar dacă vrea să facă economie, recomandarea e să fie fixat pe 2. Dacă nu sunt folosite rațional și apar situații de maxim și de minim, funcționarea instalației de încălzire se va da peste cap. În mod sigur, asociația trebuie să se implice, contractul s-a făcut cu asociația, deci este parte în contract”. Ca o concluzie pe înțelesul tuturor, repartitoarele nu trebuie închise de tot, pentru că numai astfel este posibilă o minimă circulație a căldurii la nivelul întregului bloc.