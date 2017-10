Cum pot fi determinaţi restanţierii să plătească întreţinerea

Cum pot fi determinați restanțierii să plătească întreținerea

Principalele cauze care determină acumularea unor restanțe la plata întreținerii sunt lipsa banilor, reaua-voință sau imposibilitatea găsirii proprietarilor.Termenul de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, afișate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice. Asociația de proprietari are însă dreptul de a acționa în justiție pe orice proprietar (privat sau de stat, persoană fizică sau juridică, român sau străin), pentru sumele datorate cu titlu de contribuție la cheltuielile comune ale clădirii, dacă suma reprezintă o restanță de minim trei luni. Din cauza unor recente modificări legislative, asociațiile nici măcar nu mai au prioritate în fața altor creditori la recuperarea datoriilor, când se ajunge la executare silită. Or, acest lucru îi determină pe mulți președinți de asociații să atragă atenția autorităților că este din ce în ce mai greu să se recupereze restanțele acumulate la plata întreținerii, dacă nu chiar imposibil.Privilegiul imobiliar, înlocuit cu ipoteca legalăCa președintă a asociației de proprietari, Georgeta Ariciuc apreciază că urmare a transformării privilegiului imobiliar cu rang prioritar în ipotecă legală, asociațiile nu mai au întâietate asupra apartamentelor și altor spații proprietate individuală ale proprietarilor din bloc, precum și asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de cotă de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, după cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au fost făcute. Chiar dacă, în aceste condiții, recuperarea restanțelor este mult mai dificilă, instituirea ipotecii legale este în măsură să-i sperie pe restanțieri: „Avem două familii cu datorii mari, de 14.000 de lei - moștenitorii unui apartament, și cu 5.000 lei, care și-au cumpărat apartamentul cu credit ipotecar. După ce i-am informat că am instituit ipotecă legală, s-au cam speriat și au început să mai achite din restanță. Problema e că sunt mulți în casă, nu avem repartitoare, consumă și multă apă, dar nu acoperă nici măcar cota de cheltuieli lunare, care oricum crește lună de lună. Totuși, perspectiva că și-ar putea pierde casa i-a determinat să acorde mai mult interes plății datoriilor. Probabil au înțeles că trebuie să plătești pentru ceea ce consumi, că nu poți să cumperi nici măcar o pâine fără să plătești. Sperăm să nu fie nevoie să se ajungă la executare, nimeni nu-și dorește asta!”.Medierea, alt „obstacol!“Ca unul care se confruntă zilnic cu reclamații din partea asociațiilor de proprietari, Marcel Dragu, reprezentantul Uniunii Asociațiilor de Proprietari a județului Constanța consideră că „Sistemul semisocialist este cel care îi încurajează pe unii locatari să nu plătească. Iar când se pune problema acționării acestora în instanță, medierea obligatorie este un alt obstacol în calea soluționării mai rapide a cauzei. Plus că și aceasta trebuie plătită. Eu însumi am un proces pe rol cu asociația din 2010, nerezolvat încă. Am văzut cu ochii mei încărcătura de dosare de pe rolul instanțelor și înțeleg cum e să ai 80 de dosare pe rol într-o singură zi. Problema restanțierilor ține de conștiința omului, aici e problema. Asociațiile nu au ce să le facă, plus că unii proprietari sunt plecați din țară. Ar fi corect ca fiecare să înțeleagă că dacă întreținerea nu e plătită la timp, suferă și cei care-și rup de la gură să se achite de obligații”.Plata eșalonatăPotrivit modelului german de plată a cheltuielilor lunare de întreținere, pentru ca, iarna, oamenii să nu mai fie atât de împovărați de costurile pentru căldură, acestea se împart în mod egal la cele 12 luni din an, iar în cazul chiriașilor, sunt cuprinse în chiria lunară. Ioana Sirea, ca șefă de asociație, consideră că aceasta ar putea fi o soluție care să ducă la descurajarea restanțierilor. Dumneavoastră, dragi cititori, cum considerați că pot fi determinați locatarii să fie la zi cu plata întreținerii, astfel încât să nu se ajungă la debranșarea de la utilități?