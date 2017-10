Cum pot fi descoperiţi „şmecherii“ care fură apă

3

EXACT! IN CONSTNATA CA LA NIMENI !

EXACT! se fura domnilor apa, se fura cu nerusinare! si culmea este ca inidirect sau nu administratorii asociatiilor de proprietari i.si dau aici acordul!?! se vede clar pe lista ce ei o afiseaza lunar, ce sume ridiocol de mici trebuiesc platite de familii cu 3, 4 mebri de famile, sume ce sunt departe de a fi credibile..si cu mult sub sumele platite de acele familii ce au 1 sau 2 membri de famile, dar sunt sinceri !!! iar diferentele? a-ti ghicit se impart la totii la locatarii, ptr. ca sunt afisate ca ... pierderi?!?! Administratorii vin in control, dar nu inainte de a face cunoscut acest lucru?!? ha ha ha ..pai ce control mai este acela dommilor...?!?! Pai acei locatari ce "" nu risipesc"" apa.. ca de! ei fac toti baie in aceasi cada cu apa, "" trag"" apa la toaleta numai o data pe zi.., iar mancarea o pregatesc.. cu apa din toaleta probabil.... . nu sunt domilor atat de naivi precum d-stra sa nu " ascunda"" probele ce ei folosesc in vederea furtului de apa, atunci can d-stra va anuntati intentia de a veni in control..!?!? Haide!, ce naiba? ca atat de intelingent nu trebuie sa fii.. pentru a-ti da seama de acest lucru..