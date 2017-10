Cum pot fi contactaţi mai-marii Primăriei Constanţa de către cetăţeni

Aveți un necaz și nu știți cui să vă plângeți?

Cum pot fi contactați mai-marii Primăriei Constanța de către cetățeni

Toate direcțiile din Primăria Constanța cărora constănțenii li se pot adresa cu sesizări, cereri, propuneri sunt reprezentate în cadrul Centrului Informare Cetățeni, cu sediul în Bd. Al.Lăpușneanu nr.116 C.Ori de câte ori aveți un necaz pe care-l considerați că este de competența primăriei, dar nu știți cărui departament aparține rezolvarea lui, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă prezentați la Centrul de Informare pentru Cetățeni (C.I.C.), la birourile căruia se primesc petiții, cereri, sesizări, memorii, în formă scrisă. Mulți constănțeni consideră că singura modalitate prin care își pot rezolva problemele cu care se confruntă la un moment dat o constituie audiențele la primar și viceprimar, tocmai pentru că nu știu de resortul cărei direcții este chestiunea care îi apasă.„Eu am în cap niște idei bune legate de traficul rutier, marcaje rutiere, igienă publică, de spații verzi, care există în Italia, unde am stat ceva timp și pe care țin să le propun și la Constanța. Nu am timp să fiu programat în audiență la primar sau viceprimar, pentru că o să plec din nou, mă interesează unde pot să las documentația, tot la mai-mari din primărie, și apoi să știu de soarta ei. Am discutat și cu vecini, prieteni, toți consideră ideile împrumutate de la italieni bune și pentru noi. Mă deranjează că mulți vecini închid ochii la afaceri pe domeniul public despre care chiar cei care le fac spun că nu s-au obosit să ceară autorizație…” (Alex Cristea).Relația cetățean - funcționar publicPentru îmbunătățirea relației dintre cetățeni și reprezentanții administrației publice locale funcționează Centrul de Informare Cetățeni al Primăriei, cu sediul în Bd. Al.Lăpușneanu nr.116 C, în incinta City Park Mall. Afiliat la Asociația Națională a Centrelor de Informare pentru Cetățeni, organizație nonguvernamentală, care are drept scop sprijinirea activității acestor centre, avantajul este că la acest punct de întâlnire între cetățeni și funcționari pu-blici sunt reprezentate toate direcțiile din cadrul primăriei. Odată ajunși în acest loc, oamenii nu sunt plimbați de colo-colo, ci sunt îndrumați, în funcție de problematică, la compartimentul de specialitate corespunzător, unde pot primi informații complete și actuale, care să-i ajute în rezolvarea problemelor în cât mai scurt timp. Cât privește propunerile pe care dorește să le avanseze cititorul nostru, potrivit primăriei, tot C.I.C. este locul unde se pot depune asemenea inițiative, pentru că unul dintre scopurile înființării sale este facilitarea participării directe a cetățenilor la luarea unor decizii administrative locale.Probleme punctualeDe exemplu, pentru problemele vizate de Alex Cristea, reclamații, sesizări referitoare la activități desfășurate ilegal pe domeniul public de către persoane fizice și juridice se pot depune la Biroul nr. 5 - Direcția Poliția Locală (Corp Control), telefon 0241/485523. Cât privește aspectele care țin de traficul rutier, parcări, marcaje rutiere, probleme legate de igienă publică (ridicare gunoi, măturat stradal), acestea sunt de competență Direcției Servicii Publice și Direcției Gospodărie Comunală, telefon 0241/485523. De precizat că, la această Direcție, cetățenii pot face propuneri sau pot depune sesizări și pe chestiuni legate de grădini publice și spații verzi (tăiere-toaletare copaci, obținere gard viu); de iluminat public (semafoare, ghirlande luminoase); probleme legate de drumuri publice, asfaltare, de câini comunitari, dezinsecție-deratizare; de dotări urbane (ceasuri, coșuri gunoi, loc de joacă pentru copii, băncuțe, semne rutiere. Dacă la birourile din cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni se primesc cereri, sesizări, petiții, memorii, în scris, pentru sesizările telefonice vă puteți adresa Dispeceratului Primăriei, la numărul de telefon 0241/550055.