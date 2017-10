Cum pot asociaţiile de proprietari să facă rost de bani

Cum pot asociațiile de proprietari să facă rost de bani

Veniturile obținute de asociațiile de proprietari din găzduirea a tot felul de mijloace publicitare pe fațadele blocurilor, a unor antene de televiziune sau de telefonie etc. sunt scutite de impozitul de 16% dacă sunt folosite pentru cheltuielile comune ale asociației.Este, de departe, perioada calendaristică din an care le dă frisoane celor care locuiesc la bloc atunci când trebuie să plătească facturile la întreținere, având în vedere că prețul gigacaloriei a explodat față de anul trecut. Aura Maxim (46 ani), consideră că este cel mai bun context în care conducerile asociațiilor de proprietari, dar și locatarii „își pot arăta mușchii pentru a mai aduce niște bani la bugetul comun. Exact ca într-o familie, unde fiecare vine cu tot felul de idei, așa ar trebui ca și în asociații, președintele, administra-torul, locatarii, să facă rost de bani pe căi legale. Am o cunoștință care m-a rugat să pun o vorbă bună la asociație pentru un panou mare, tip plasă, pentru care ar fi intrat niște bani în contul asociației. Au început să-și dea toți cu părerea, s-a lăsat cu scandal că le ia lumina etc. Eu nu sunt dispusă, sub nicio formă, să las lucrurile așa, însă mă interesează să știu cum pot asociațiile să facă rost de bani, legal, în afară de publicitate, probabil închirierea uscătoriei de exemplu, nu știu… Cred că trebuie să ne implicăm mai mult și să nu așteptăm doar ajutoare de la stat. Este o idee pe care mi-aș dori s-o folosească și alți locatari, e loc sub soare pentru toată lumea! La panouri publicitare, de exemplu, cine ia banii, locatarii afectați direct sau asociația?”Surse de venituriNu neapărat în această pe-rioadă, ci oricând, intrarea unor sume de bani, indiferent de cuan-tumul lor, în contul asociațiilor de proprietari nu poate fi decât bene-fică. Pentru lămurirea lucrurilor, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, Marcel Dragu, ne-a explicat din ce surse ar putea fi obținute astfel de venituri. De departe, cele mai cunoscute modalități de a aduce bani în asociație sunt: l ampla-sarea unor panouri publicitare pe fațada imobilului sau pe terasa acestuia l montarea unor antene de telefonie sau de televiziune pe clădire l instalarea unor cabluri de televiziune și telefonie pe casa scării l închirierea spațiilor co-mune (uscătoria, spălătoria sau alte încăperi libere de la bloc) l des-chiderea unei afaceri de către asociații în spațiile proprii: sală de internet, de gimnastică, magazin, librărie, club etc.Scutire de impozitCum impozitul afectează mai mult sau mai puțin orice sursă de venit, este bine să știți că pentru veniturile obținute din activitățile enumerate mai sus, asociațiile sunt scutite de plata impozitului 16%. Atenție! Acest lucru e posibil numai dacă sumele obținute sunt folosite pentru cheltuielile comune ale asociației (reparații, costuri administrative, modernizări etc.) și nu pentru plata facturilor la apă, gaze sau în alt scop, cum ar fi tentați să creadă mulți proprietari. De asemenea, banii rezultați din activitățile de publicitate pot intra atât în buzunarul locatarilor direct afectați, pe baza unui contract cu respectivul agent publicitar (care vor fi obligați să plătească impozit), cât și în cel al asociației (scutită de impozit).Baza legalăLegislația privind funcționarea asociațiilor de proprietari prevede că proprietatea comună poate fi utilizată de către terți, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, însă numai cu acordul majorității proprietarilor membri ai asociației, dar și al proprietarilor direct afectați de vecinătate, în baza unui contract de închi-riere, de folosință sau de conce-siune (art. 39 din Legea nr. 230/2007).