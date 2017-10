Cum poate fi prevenită căsătoria cu un bărbat deja însurat

Bigamia, adică încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită, constituie infracțiune în România și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.Cazurile de bigamie înregistrate de-a lungul anilor s-au bazat pe ascunderea faptului că unul dintre soți mai avea o căsătorie legală la activ. O asemenea căsătorie, în momentul când adevărul ieșea la iveală, devenea nulă de drept, iar „mincinosul” își primea sancțiunea prevăzută de lege. Și noul Cod Civil are un articol special dedicat bigamiei, care este considerată infracțiune contra familiei. Mai mult decât atât, și persoana care nu este căsătorită, dar acceptă să încheie o căsătorie cu cineva pe care îl știe căsătorit, este pasibilă de închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Din fericire, Rodica Crăciun, șefa Serviciului de Stare Civilă Constanța, ne-a explicat că astfel de cazuri sunt rare, și asta pentru că instituțiile de resort fac o serie de verificări în intervalul de timp care precede oficierea căsătoriei civile, astfel încât să se evite asemenea capcane.Suflă și-n iaurt…Date fiind consecințele bigamiei asupra unui cuplu și a întregii familii, o cititoare, a cărei fiică intenționează să se căsătoreas-că cu un cetățean străin, despre care nu știe mare lucru, ar dori să afle dacă oficialitățile române au la dispoziție suficiente pârghii, astfel încât fiica ei să nu se trezească, într-o bună zi, că viitorul ei soț mai are și al-te neveste, în țara lui: „Fiică-mii i-a căzut cu tronc un arab, vrea să se mărite cu el, dar nu știe mare lucru despre el. Omul pare serios, lucrează la o firmă străină și călătorește mult. Este mai în vârstă decât ea, dar spune că n-a fost însurat niciodată. Așa o fi, dar cum dovedește? Pe la ei sunt alte reguli, din câte știu eu… Ca părinți, ne dorim să fie fericită, dar nici nu vrem să cadă în belea, poate o să aibă și copii!”.Pârghii legaleȘefa Serviciului de Stare Civilă Constanța îi asigură pe toți cei interesați de asemenea aspecte, și pe această cale, că legislația prevede o serie de reglementări cu caracter preventiv. De exemplu, când căsătoria se încheie între parteneri români, există acel interval de zece zile după depunerea actelor, în care se fac toate verificările de stare civilă specifice. Și în cazul căsătoriei cu un cetățean străin există reglementări extrem de clare, de la care nu se admite nicio derogare, pentru fiecare dintre cele trei situații posibile: 1. Când cetățeanul străin provine dintr-un stat ce are acreditată pe teritoriul României misiune diplomatică sau oficiu consular, este necesară o dovadă eliberată ori autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular din care să rezulte că acesta îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România. 2. Când cetățeanul străin provine dintr-un stat cu care România a încheiat tratat bilateral de asistență, va prezenta documente eliberate de autoritățile competente din țara sa. 3. Iar când cetățeanul străin aparține unui stat ce nu are pe teritoriul României misiune diplomatică sau oficiu consular, va prezenta o adeverință de la Oficiul de Stare Civilă din localitatea de naștere, din care să rezulte că este liber și că îndeplinește condițiile legale pentru încheierea unei căsătorii cu o persoană din România. De asemenea, va mai trebui să atașeze la dosar și o declarație dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public român, din care să rezulte că nu este căsătorit și că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională. „Când am documente de la instituții, de la ambasade, consulate, este clar că acestea își asumă răspunderea pentru veridicitatea conținutului. De asemenea, declarațiile pe proprie răspundere, dacă nu sunt conforme cu realitatea, atrag consecințele prevăzute de lege la capitolul fals în acte publice” - a conchis șefa Stării Civile.