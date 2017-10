Cum poate fi "PENSIONAT ANTICIPAT" preşedintele asociaţiei de locatari

Cum poate fi "PENSIONAT ANTICIPAT" președintele asociației de locatari

Când se pune problema unor investiții majore într-o asociație, iar locatarii se împart în două tabere, atât cei pro, cât și cei care se declară împotriva respectivelor cheltuieli aleargă către administrator, perceput ca fiind șeful unei asociații.În realitate, însă, administratorul este un simplu angajat, care nu ia decizii pe cont propriu. Și-atunci, se naște întrebarea cine sunt adevărații șefi ai unei asociații de proprietari?După cum ne-a confirmat chiar șeful Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, există, la foarte multe asociații, percepția falsă că administratorul este cel care taie și spânzură într-o asemenea comunitate. Contrar aparențelor, cel care ar trebui să conducă destinele unei asociații este președintele, evident, alături de echipa sa. Chiar și așa, frâiele puterii sunt deținute în mod real de înșiși locatarii, care pot hotărî după cum doresc ce e de făcut în interesul lor. Însă nu pot decide fiecare în parte, ci la nivelul adunării generale. Ei pot veni însă cu tot felul de idei, de propuneri, care apoi se dezbat în adunarea generală și se alege calea de urmat: „Toate sondajele au arătat că foarte puțini sunt locatarii care se implică în probleme de interes comun. De regulă, ei se mulțumesc să acuze în stânga și-n dreapta după ce se iau diverse hotărâri, dar nu-și impută neparticiparea la adunările generale, unde se iau cu adevărat deciziile. Pentru că, oricât ar fi de șef, de bine intenționat să facă treabă bună, fără aprobarea adunării generale, președintele este legat de mâini și de picioare”.Dar dacă președintele e „absent“?Tot de la șeful UAP am aflat că există locatari care nu și-au văzut niciodată la față președintele, după cum, în alte asociații, această funcție este doar pe hârtie, administratorul fiind „mama răniților”. Asupra unei situații de acest gen a dorit să atragă atenția astăzi Marina Ion: „Eu nu am timp să citesc legea asociațiilor, de-aia avem președinte, să citească el pentru noi. Mai rău e că omul ăsta dă pe la asociație din an în Paști, este și angajat, n-are el treabă cu noi. Când îi întrebi, toți sunt împotriva lui, dar când e să dea semnătură să-l schimbăm, se mai gândesc. Practic, suntem două tabere, iar una dintre ele vrem musai să-l pensionăm anticipat, nu mai merită să ne reprezinte, dar nu știm ce trebuie făcut. Trebuie să cerem schimbarea la primărie, la Serviciul pentru Îndrumarea Asociațiilor sau să-l dăm în judecată?”.„Dosarul pensionării!“Din păcate, se ajunge la situații de genul celei reclamate mai sus și pentru că majoritatea locatarilor nu par interesați de cunoașterea obligațiilor președintelui, care trebuie să găsească soluții la toate cererile și reclamațiile lor, și nu oricum, ci în termen de șapte zile. „Este adevărat că de multe ori, nici măcar persoana aleasă de proprietari să le reprezinte interesele nu prea știe ce atribuții are și ce trebuie să facă pentru aplicarea și respectarea legii, dar stă la mâna locatarilor să-l trimită… la pensie” - a completat Marcel Dragu, care, făcând trimitere la… moda medierii, a precizat că tot președintele este obligat s-o facă pe mediatorul în conflictele dintre locatari. Dacă acesta nu se implică, pentru înlăturarea lui de la conducere este nevoie de constituirea unui grup de inițiativă care să reprezinte 20 la sută din totalul proprietarilor, al cărui rol este să convoace adunarea generală, desigur, în condițiile Legii nr. 230 din 2007.Dacă la prima ședință convocată pentru schimbarea președintelui participă toți locatarii, iar 50 la sută plus unu votează pentru, președintele își pierde funcția. Dacă nu se întrunește cvorumul la prima convocare, hotărârile adunării generale se vor lua la următoarea convocare, dar cu un procent de 50 la sută plus unu din totalul locatarilor prezenți. În ambele situații, se va încheia un proces-verbal al adunării generale, în care se vor consemna toate hotărârile adoptate.