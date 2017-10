Cum plătesc copiii pentru „păcatele” părinţilor

Cum plătesc copiii pentru „păcatele” părinților

Șase copii cu vârste între patru și 15 ani, al căror tată este în prezent la închisoare, suferă atât din cauza absenței părintelui, cât și a neajunsurilor de tot felul. Din păcate, și mama copiilor pare depășită de situație.S-a deplasat din comuna Independența pentru a ne povesti despre drama pe care o trăiesc nepoții săi, unchiul acestora, Mamut Ziadin. Vădit afectat că, la rândul său, nedispunând de suficiente mijloace financiare, nu-i poate ajuta așa cum și-ar dori pe copiii fratelui său, bărbatul ne-a mărturisit că niciun copil din lume nu merită să plătească pentru păcatele părinților, mai ales când sunt foarte mici și neajutorați. Însă, deasupra tuturor motivelor care l-au determinat să calce pragul redacției noastre se situează faptul că micuții, cel puțin anul trecut, „nu prea au dat pe la școală”. Or, acesta este alt păcat pe care copiii îl plătesc pentru fapta tatălui lor: „Este fratele meu, știu că a fost atras într-un scandal fără voia lui, dar nu contează ce spun eu cât timp a ajuns la închisoare. Sunt conștient că oricine trebuie să plătească în fața legii dacă este vinovat, dar în cazul lui, ar fi multe lucruri neclare, cu persoane implicte direct în scandal devenite apoi martori… Cel mai tare mă doare că a lăsat în urmă șase copii, cu o mamă și ea cu probleme… Trăiesc toți numai din alocații și cu ce mai putem să-i ajutăm noi, ca rude. Dar nici noi nu stăm pe roze cu banii… de aceea încerc să alertez instituțiile, presa, ca să-i ajute într-un fel pe acești copii. Am anunțat și Protecția Copilului, ca să am conștiința împăcată că așa n-o să se piardă pe drum acești copilași… Cea mai mare supărare a mea este că niciunul nu a mers la școală. Mai e puțin și o să înceapă noul an școlar, tot ce-mi doresc este să fie ajutați să nu întrerupă școala. Numai dacă învață o să se ridice și n-o să mai repete greșelile părinților. Acești copii au nevoie de ajutor ca să meargă la școală și să aibă ce mânca! Ăsta e strigătul meu și sper să fie auzit de cine trebuie, mai ales de primăria Independența! Vă mulțumesc că m-ați ascultat și să știți că nu suntem romi, copiii sunt o corcitură turc-român!”.„Familia este monitorizată!”Situația acestei familii este nu doar cunoscută la nivelul primăriei Independența, ci și monitorizată îndeaproape. Aceste asigurări ne-au fost date de Venila Uzghium, reprezentant al Serviciului de Asistență Socială, care a ținut să precizeze că familia lui Taner Ziadin este printre puținele care traversează neajunsuri atât de mari. Care, evident, nu existau când tatăl lor era liber, muncea și asigura cele necesare copiilor. Fiind atât de mulți copii minori la mijloc, primăria a aprobat un ajutor social pentru familie de 300 de lei lunar, așa cum prevede legea, la acest venit sigur adăugându-se și alocațiile celor mici, sume din care mama copiilor trebuie să se descurce în fiecare lună.„Protecția Copilului a consiliat-o pe mamă!”Mai mult decât atât, având în vedere că și mama copiilor dă dovadă de instabilitate: „În principiu, nu este de acord să-și dea copiii la un centru. Însă are toane, când vrea să-i dea, când renunță la idee… Tocmai pentru a o ajuta, au venit de la Protecția Copilului de la Constanța pentru a o consilia, ca mamă, să înțeleagă mai bine cum stau lucrurile și cum trebuie să se poarte. Are și ea grijă de copii în limitele dânsei, mai bea și ea un șpriț… asta e, noi facem tot ce ține de noi! Am făcut adrese pentru internare într-un centru, la un moment dat, dar după ce a fost consiliată, n-a mai fost de acord să-i dea” - ne-a mai spus reprezentantul Asistenței Sociale din localitate.Cât privește absențele repetate de la școală, V. Uzghiun ne-a confirmat că există ceva probleme de această natură, însă după ce va începe noul an școlar, primăria va monitoriza și această situație și va face tot ce se poate pentru ca micuții să nu întrerupă cursurile școlare.Vom reveni.