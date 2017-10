Cum plătesc copiii pentru metehnele părinţilor

Psihologul te ajută

Cum plătesc copiii pentru metehnele părinților

Dependența de alcool este considerată una dintre cumplitele boli care face ravagii nu doar în viața alcoolicilor, ci și în a celor din jur. Mai rău este că se poate transmite din generație în generație.Este alcoolismul o boală care se poate moșteni? Nu este obligatoriu ca, dacă într-o familie există persoane care intră în sevraj când nu-și iau porția zilnică de alcool, și copiii să moștenească aceleași metehne. Mai mult, potrivit psiho-logului Speranța Băcana, există oameni care prind gustul alcoolului peste măsură pe parcursul vieții, fără ca în familia lor să se fi înregistrat asemenea antecedente: „Un lucru este însă clar, toate studiile făcute până acum - și sunt o sumedenie - arată că alcoolismul se poate dezvolta și din cauze genetice, iar mediul de viață este decisiv pentru comportamentele viitoare ale copiilor. Or, acesta, împreună cu anturajul, nivelul de stres, anxietatea, sunt considerați principalii factori de risc în astfel de situații. Ca să nu vă mai spun că am văzut nenumărate situații în care părinții își îndemnau, de mici, copiii să bea un pahar cu bere sau măcar să guste din băuturile pe care ei le serveau la masă. Este clar că mai târziu, ca adulți, acești copii vor fi, la rândul lor, mari băutori și, de ce nu?, își vor încuraja și ei proprii copii să bea”.La 17 ani, dependent de alcool „La vârsta la care, poate, alți copii nu pun gura pe băutură, al meu bea până cade sub masă. Dar bea numai acasă, la școală i s-a dus buhul de băiat cuminte, învață bine. Nimeni n-ar crede că el bea în halul ăsta, iar eu, ca mamă, nici nu pot să-l dau de gol. Are noroc că e robust și mănâncă bine, dar dacă o s-o țină tot așa, o să facă ciroză, ca taică’su. Pe el îl moștenește, la cât e de bolnav, și tot nu se poate abține. De fapt, toate neamurile soțului le au cu băutura, la ei nu lipsește tăria de la nicio masă. Preferă să aibă datorii peste tot, dar să bea cu nemiluita. Plus scandalurile… Sunt disperată, deja nu mă mai înțeleg cu băiatul. El zice că e ceva trecător, că bea din cauza unei fete. Mie mi-e frică să nu fie o moștenire de familie. Sau așa ceva nu se transmite la copii? Există tratament? Plus că i se face rău, e prea fraged pentru atâta băutură, dar tot nu se poate abține!” – ni s-a confesat o mamă, disperată că, la o asemenea vârstă, fiul s-a împrietenit atât de tare cu alcoolul.Când apar problemeleCând cineva simte nevoia permanentă să bea, îi este imposibil să renunțe, chiar dacă promite sau intră în sevraj când nu are băutură la dispoziție (sevrajul provoacă transpirație excesivă, tremur al corpului, stare puternică de anxietate), psihologul precizează că persoana în cauză poate fi considerată dependentă de alcool, fără de care nu mai are acea stare de „bine”. Din păcate, impulsul care îl împinge pe alcoolic să bea este la fel de puternic precum senzația de sete sau de foame, iar eventualele problemele de sănătate, de familie sau chiar cu legea, nu-l vor determina să renunțe la băutură, dacă el nu face eforturi mari pentru asta. „Partea rea este că alcoolismul a ajuns o boală care se poate moșteni, iar alcoolicul nu se poate vindeca dacă el nu vrea asta. Chiar dacă face o pauză, să zicem, din motive de boală, în orice moment poate recidiva”. Subiectul este complex, însă referitor strict la cazul de față, se impune o consiliere psihologică sau psihiatrică, în urma căreia tânărul să poată conștientiza că se îndreaptă spre o fundătură, care-i va da toată viața personală și socială peste cap. Căci numai o colaborare sinceră cu specialistul care luptă pentru cauza lui și pe care alcoolicul însuși îl ajută din toate puterile, ajutându-se, de fapt, pe sine, este cheia succesului în astfel de situații.