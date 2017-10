Cum le spuneţi copiilor că divorţaţi

Psihologul te ajută

Cum le spuneți copiilor că divorțați

Pentru niciun copil nu este o fericire să afle că părinții lui divorțează, dimpotrivă, este un moment de maximă suferință. De aceea, mama și tatăl au obligația morală să aleagă cea mai bună modalitate de a-i spune copilului că viața lor o va apuca pe căi diferite.„De peste doi ani tot vreau să divorțez și nu reușesc, nu mai pot să trăiesc lângă soțul meu, s-a umplut paharul”… - și-a început trista poveste o cititoare cu 13 ani de căsnicie în spate și cu doi copii, în vârstă de opt, respectiv 11 ani. „Este un crai, toată lumea știe, numai el îmi cere dovezi gen poze. Prietenele mă întreabă de ce n-o fac, îl știu și ele de poamă. Păi să vă spun de ce: nu aș vrea să-mi reproșeze copiii (că le-am stricat familia, își iubesc mult tatăl; plus că părinții, socrii și prietenii apropiați mă imploră să-i mai dau o șansă, nici nu mai știu câte i-am dat până acum! Cel mai rău e că în fața copiilor se poartă ca la carte cu mine, e un actor mare, iar în fața celorlalți nu recunoaște nimic, zice că vreau să divorțez fără motiv. Cum pot eu să le spun copiilor că vreau să mă despart de tatăl lor când ei cred că între noi totul e lapte și miere? Cum să-mi ascund ura față de soț în fața copiilor?”.v v vDe regulă, copiii simt atmosfera încărcată din familie, părinții transmițându-le tensiunile lor, și nu neapărat verbal. Când părinții știu să-i protejeze atât de bine, lucru extraordinar!, cum se întâmplă în cazul de astăzi, vestea că urmează să divorțeze este mult mai greu de suportat decât dacă micuții ar fi participat la certurile lor de-a lungul anilor. De aceea, psihologul Alina Pandrea este de părere că părinții trebuie să lase la o parte animozitățile și să pregătească din timp și cu maximă atenție și maturitate acest moment.Prezența ambilor părinți, obligatoriePsihologul recomandă ca atunci când copii primesc o asemenea veste, trebuie să fie ambii părinți de față. Dacă sunt prea mici, li s-ar putea putea povesti despre un caz real, asemănător celui prin care trece familia lor, făcându-i să înțeleagă că nu sunt singurii în această situație și mai ales că ei nu au nicio vină pentru separarea lor, chiar dacă, uneori, i-au mai supărat. Copiii trebuie asigurați de ambii părinți că vor fi iubiți în continuare la fel de mult și că vor primi tot sprijinul necesar. Cu calm și blândețe, li se va explica unde vor locui după divorț și cum vor păstra legătura cu părinții. De asemenea, este bine ca ei să aibă un program pe care să-l cunoască din timp, care să-i determine să înțeleagă că și în continuare vor avea o viață bine organizată. „Nu este simplu, în majoritatea cazurilor divorțul este agresiv. Oricâte resentimente ar exista între părinți, sunt obligați să exerseze împreună cum îi vor spune copilului că divorțează. Dacă dau frâu liber orgoliului, copiii ar putea fi marcați pe viață de această separare. Pentru că și ei… divorțează într-un fel de unul dintre părinți, întâlnirile ocazionale nefiind suficiente pentru dezvol-tarea armonioasă a unui copil după separarea părinților!Vestea, dată într-o zi obișnuită„Eu și tatăl vostru am decis să divorțăm, nu ne mai înțelegem!” - este o veste care nu trebuie dată, sub nicio formă, înainte sau în ziua unei sărbători importante, pentru că toată viața vor asocia acea sărbătoare cu divorțul părinților.Fiți pregătiți pentru orice reacțieEmoțiile sunt absolut firești în astfel de situații, de aceea, în funcție de vârsta copilului, trebuie date și unele informații. În niciun caz infidelitatea sau alcoolul nu trebuie pomenite în fața copiilor. Ei trebuie ținuți departe de „murdăriile” din mariajul părinților, întrebați cum se simt după o asemenea veste și încurajați să-și împărtășească simțămintele. Apoi, ideal ar fi să petreacă un mic concediu alături de părinți, pentru a discuta mai mult pe această temă și pentru a înțelege că și după divorț vor petrece mult timp împreună. Oricât de atenți ar fi, nu există nicio metodă ideală de a șterge stresul și experiențele dureroase ale copiilor cu părinți divorțați. Sentimente ca neputință, furie, abandon, insecuritate, închidere în sine, complexe de inferioritate față de alți copii, tristețe, agresivitate, chiar scăderea performanțelor școlare sunt efecte care se pot observa la copiii ai căror părinți sunt divorțați. Suficiente motive care necesită consultarea unui psiholog pentru depășirea acestui moment traumatizant.