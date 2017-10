Cum îţi dai seama că suferi de sciatică

Medicul de gardă

Cum îți dai seama că suferi de sciatică

„De câteva zile, nu pot să îndoi genunchiul și simt că am ace înfipte în piciorul stâng. Problema e că am dureri mai mari când stau pe scaun, nicidecum când merg. Sunt și puțin răcită, iar când tușesc, am niște crampe de nesuportat. Cu ce se pot calmă durerile astea, poate fi reumatism? Lidia, 46 ani”.v v vDoamnă Lidia, urmare descrierii simptomelor pe care le resimțiți, dr. Sibel Demirgian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed, tinde să creadă că ar putea fi vorba despre sciatică. Aceasta este afecțiunea care provoacă durere ascuțită, severă, dificil de suportat. În plus, cei afectați de sciatică au senzația unor ace înfipte în picior, de slăbiciune și amorțeală a acestuia. Alte simptome date de sciatică sunt durere în partea de jos a spatelui, dar mai suportabilă comparativ cu cea resimțită în picior. Un alt indiciu al sciaticii este faptul că starea pacientului se îmbunătățește când se întinde pe pat sau în timpul mersului, însă devine de nesuportat când stă în șezut sau în picioare. Cauze. Medicul atrage atenția că hernia de disc, dar și diverse inflamații ale articulațiilor, ca și excres-cențele la nivelul coloanei sau probleme ale vreunui nerv sunt principalele cauze care favorizează sciatica.Măsuri de prim ajutor. Evident, persoanele care acuză astfel de dureri trebuie să meargă la medic, pentru investigații complexe. Dacă nu reușește să meargă la un specialist, ca măsuri de prim ajutor pentru ameliorarea durerilor se recomandă compresele reci, cu gheață. La fel de eficientă este însă și căldura. Se poate folosi oricare dintre aceste două metode, numai că aplicarea gheții sau a căldurii pe picior nu trebuie să dureze mai mult de 20 de minute. După care se face o pauză și se repetă mai târziu. Odată ajuns la medicul specialist, acesta, în funcție de situație, poate recomanda terapie fizică, antiinflamatoare, medicamente pentru relaxarea musculară, exerciții fizice, acupunctură, masaj etc.