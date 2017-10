Cum îţi dai seama că ai reumatism

Medicul de gardă

Cum îți dai seama că ai reumatism

„Reumatismul are niște simptome clare, sau la orice durere de mâini sau picioare, e clar, ai boala asta? Cum îți dai seama tu, bolnav, că ai reumatism și nu altceva? Ana Moldovan”.v v vDoamnă Moldovan, după cum ne-a explicat dr. Sibel Demirgian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed, mai pe înțelesul tuturor, suferă de reumatism persoana care are dureri la nivelul aparatului locomotor sau al uneia sau mai multor articulații. În funcție de natu-ra durerilor, și reu-matismul este de mai multe feluri: reumatism articular inflamator, reumatism articular degenerativ și reumatism abarticular (care afectează țesuturile din jurul unei articulații).Este bine să se cunoască și cauzele care duc la inflamarea articulațiilor, pentru a ne da seama dacă avem sau nu reumatism. Medicul precizează că acestea pot fi microbiene - în situațiile în care infecția apare în interiorul articulației, metabolice și reuma-tismale pur și simplu. Însă, există pacienți diagnosticați cu reumatism și dacă agentul infecțios nu se află în articulație. Or, când resimțim dureri care ne trimit cu gândul la reumatism, reumatologul recomandă să ne prezentăm, în primul rând, la medicul de fa-milie, care va dispune dacă este sau nu cazul să consultăm, mai departe, un specialist.Important! Sunt și situații când cauza inflamației reumatismale este de natură genetică. De regulă, în astfel de cazuri, pacienții dezvoltă spondilartrită anchilozantă. Având în vedere disconfortul pe care îl dau toate afecțiunile reu-matismale, dar și complicarea situației, dacă semnalele orga-nismului sunt trecute cu vederea, pe motiv că de reumatism suferă toată lumea, medicul reco-mandă ca, încă de la primele semne, să cerem părerea unui specialist. Luând totul din pripă, situația va putea fi apoi ținută mai ușor sub control.