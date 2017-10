Cum îţi dai seama că ai diabet

Medicul de gardă

Cum îți dai seama că ai diabet

„În familia mea nu am avut, până acum, niciun caz de diabet. Totuși, eu sunt singura care simt tot timpul nevoia să mănânc dulciuri, dar și să beau multă apă. E ăsta un semn că am diabet? În rest, nu mă plâng, mă simt bine, muncesc, mă odihnesc…” (Luiza Nane).Înainte de a intra în detalii, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, ne-a spus că apreciază interesul oamenilor la diversele semnale transmise de organism. Mai mult, le recomandă să nu rămână doar la acest stadiu, ci să ceară părerea medicului, pentru că procedând astfel, nicio boală nu va găsi terenul propice să evolueze.Referitor la indiciile diabetului, primul semn sunt urinările tot mai frecvente. Practic, simptomele timpurii ale diabetului netratat sunt legate de nivelurile crescute de zahăr din sânge și de pierderea de glucoză în urină. Or, dacă pacientul urinează mai mult decât înainte, dar nu merge la medic, este posibil să se deshidrateze. Iar de aici și până la incapacitatea de a produce insulină, drumul este destul de scurt. De precizat că insulina este un hormon care determină stocarea de grăsimi și proteine, iar un deficit de insulină, în cele din urmă va duce la pierderea în greutate, deși pacientul se hrănește bine. De asemenea, unele persoane netratate de diabet zaharat se plâng de stări de rău, au grețuri, vărsături, văd în ceață, se plâng de oboseală fără motiv. Toate aceste semnale trebuie să le trimită la medic.Important! Diabetul zaharat reprezintă un grup de boli metabolice caracterizate prin nivel mare al zahărului în sânge, hiperglicemie (glucoză), determinate de secreția defectuoasă de insulină.