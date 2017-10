Cum îşi "terorizează" Primăria Constanţa cetăţenii

Cum își "terorizează" Primăria Constanța cetățenii

Pentru a nu știm câta oară, constănțenii acuză primăria că închide ochii la afaceri de alimentație publică (restaurante, cafenele, baruri ș.a.) care nu se pretează să funcționeze la parterul blocurilor sau la mică distanță de geamurile oamenilor. În loc să suspende urgent afacerile care "terorizează" cetățenii, primarul îi bombardează cu scrisori electorale, prin care îi asigurăcât de mult îi pasă de calitatea vieții lor, sfidându-i și mai tare.Pe lunga listă a constănțenilor care au simțit pe propria piele efec-tele politicii de autorizare a unor unități de alimentație publică la parterul blocurilor sau la extrem de mică distanță față de acestea se înscriu și locatarii blocului I5, din b-dul Mamaia nr. 88, Constanța. După ce în vară, la parter, s-a deschis cafeneaua "Funny People", cu program între orele 8,00 – 01,00, pentru care nu și-au dat acordul, cum cere legea, din cauză că nu mai aveau liniște până înspre ora două dimineața, oamenii au cerut primăriei desființarea unității. Culmea este că în răspunsul nr.106370 din 27.09.2012, primăria a recunoscut că "S.C. Sen-sia Shop SRL își desfășoară activitatea comercială fără autorizație pentru activitatea de alimentație publică. În consecință a fost sancționată și s-a dispus suspendarea până la data autorizării", dar nu s-a ținut de cuvânt, afacerea funcționând în continuare tot fără autorizație și tot după același program. Mai mult decât atât, la plângerea cetățenilor, poliția a deschis un dosar penal, aflat "în lucru!""Primăria ne tot aburește"…De la primirea recentelor scrisori electorale, semnate de însuși primarul orașului, care, pe parcursul a două pagini, îi asigură că "atenția și energia mea vă vor fi acordate fără nicio discriminare… că între noi există o legătură care ține cont de suflet și nu de administrație", oamenii se tot întreabă cu ce i-au greșit primarului: "De ce își terorizează primăria niște cetățeni corecți, care își plătesc taxele, dar au ajuns să cerșească liniștea din propriile case?".Ca și când nu ar fi destul, prin răspunsul "halucinant" la următoarea plângere a locatarilor (nr. 124113 din 11.10.2012), primăria i-a lăsat, din nou, "perplecși": "Vă comunicăm că SC Sensia Shop SRL a fost somată să prezinte documentele solicitate pentru spațiul comercial situat pe b-dul Mamaia 88, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată. Menționăm că pe viitor aspectele sesi-zate de dv. vor rămâne în atenția Direcției Poliției Locale și vă vom informa în ceea ce privește finalizarea verificărilor solicitate".DSP a dispus expertizăSesizată, de asemenea, de locatari, Direcția de Sănătate Publică a trimis la fața locului, pe opt octombrie a.c., o echipă de inspectori, care a constatat că cele semnalate se adeveresc. Drept urmare, s-a întocmit procesul verbal nr. 02172, dispunându-se efectuarea unei expertize sonometrice și aplicarea unei sancțiuni contravenționale."Nu le mai suport hărțuielile!"Luana Ion, reprezentanta unității "Funny People", ne-a confirmat că autorizația primăriei este în continuare blocată întrucât locatarii nu vor, sub nicio formă, să-și dea acordul, așa cum cere legea: "Autorizația e punctul meu slab, dar trebuie să intru în audiență la primărie, să explic ce se întâmplă. Nu-mi imaginam că o să iasă atâta scandal, mai ales că am fost foarte înțelegătoare cu toate problemele ridicate de locatari. Au venit că nu știu ce fum ieșea de la aerisire, mi-am cerut scuze, am reglat situația, dacă unul a râs mai tare, dacă s-a dat muzica mai tare, orice i-a deranjat am rezolvat. Am obosit de la atâta hărțuială, tot timpul cheamă Poliția. Polițiștii au venit și când cafeneaua era plină, dacă au văzut că nu se deranjează și nu au găsit nereguli, au plecat. Nu mai rezist, vreau să mut afacerea în altă parte, să nu mai am probleme cu vecinii, cu toate că din afacerea asta îmi întrețin familia. Am făcut ditamai tavanul, izolație ca lumea, sunt în regulă cu avizele de la Mediu, DSP, tot, vând ciocolată caldă și e nevoie de aprobări… Au venit de două ori de la DSP, au verificat, e adevărat, mi-au dat o amendă, dar am contestat-o. Am paznic în față, ca să fie ordine și tot degeaba!"."Teroare plantată" și în alte zoneEste de notorietate că în ciuda protestelor vehemente ale celor care locuiesc în zona celebrului ansamblu Henri Coandă, prin care oamenii l-au implorat, aproape în genunchi, pe primar să schimbe locația acestui "focar de infracționalitate" la marginea orașului, rugămintea lor a fost ignorată, iar acum se văd consecințele: "Este foarte bine că se fac adăposturi pentru săraci, dar te mai uiți și la calitatea oamenilor, nu plantezi te-roare în mijlocul orașului de dragul unor amărâte de voturi. Putea să-i ducă în zona serelor, poate dispăreau și munții de gunoaie din peisaj. Eu am o fată care locuiește în zonă, numai dubioși pe scara blocului, stă tot timpul cu frică. Vrea să vândă, dar nu cumpără nici naiba aici! Îi despăgubește primăria pentru asta? Plus că de la ghetourile alea permanent se aud țipete și certuri. Mai nou, au început să se înjunghie, se confundă cu… porcii de Crăciun! Cum și-au permis să facă un bine, chipurile, unora și să-i terorizeze pe cei care muncesc și alimentează bugetul din care sunt ținuți în brațe acești dubioși?".Date fiind situațiile mai sus prezentate, oamenii cer primăriei să desființeze urgent cafeneaua care le-a furat liniștea, iar în zona Henri Coandă, având în vedere că urmează perioada de sărbători, "să planteze" mai mulți polițiști, căci lucrurile nu sunt deloc simple cum, poate, le văd autoritățile!