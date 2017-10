Cum îşi sufocă Primăria Constanţa cetăţenii

8

Disparitia spatiilor verzi

Ce fac cei de la garda de mediu institutie in subordinea guvernului ,iau masuri sa trebuie sa se schimbe culoarea guvernului pentru a putea spera la o viata normala .exista sesizari pentru distrugerea spatilor verzi , daca da sa ia masurile legale , sau alte institutii sa se autosesizeze pentru neglijenta in serviciu sau abuz in serviciu .vor exista astfel de constructii si in Piata Ovidiu sau exista in cartierul Baba Novac ,hai sa lansam campania nationala de contruire a cocioabelor brevetata ls Constanta .culoarea politica a guvernului o putem alege noi ,vor fi mari surprize pe 9 decembrie nu ne luati de prosti aduceti-va amonte de 6 decembrie 2009