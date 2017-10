Cum intri în posesia restanţelor la salariu

Cum intri în posesia restanțelor la salariu

„Șeful mă duce cu vorba de aproape juma’ de an că o să-mi plătească ce mi-a oprit din salariu, cam 780 de lei, dar la fiecare chenzină își uită promisiunea. Îmi este și rușine să-i tot spun… Să fac uitați acești bani și eu? Dacă nu aveam copii, poate mă lăsam păgubaș, dar am mare nevoie de bani și nu știu ce să fac, să nu-I supăr prea tare, că am nevoie să muncesc. Alexandru.”Indiscutabil, pentru munca prestată în baza unui con-tract individual de muncă, fiecare salariat are dreptul să primească un salariu – pre-cizează Mihaela Crivea, spe-cialist în probleme de muncă. Tot obligatoriu este ca salariul să fie plătit în bani, cel puțin o dată pe lună, iar data plății să fie stabilită fără echivoc în contractul individual de muncă, în contractul colectiv sau în regulamentul intern, în după cum este cazul. Tocmai de aceea, neplata la timp sau integrală a salariului către angajați constituie motiv suficient pentru ca angajatorul să fie chemat în instanță în calitate de pârât. În plus, și sporurile, indemnizațiile sau adaosurile la salariu pe care salariatul nu le-a primit, deși au fost negociate la angajare, pot conduce la un proces în instanță.Important! Salariatul care intenționează să-și recupereze drepturile neplătite trebuie să depună o cerere în acest sens către angajator în maximum trei ani de la momentul sesizării neplății. Dacă nu se încadrează în acest termen, nu mai are nicio șansă, întrucât intervine prescripția.