Cum influenţează lenjeria de pat calitatea somnului

Cum influențează lenjeria de pat calitatea somnului

Ştire online publicată Miercuri, 09 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii Casa.mea sunt de părere că pentru a avea un somn odihnitor, nu este nevoie de cine știe ce minuni. În acest context, ei spun că rolul lenjeriilor de pat este esențial pentru buna calitate a somnului. În plus, acestea trebuie alese și în funcție de anotimp, nu doar de preferințe. Iată câteva sfaturi pentru alegerea tipului de lenjerie, astfel încât aceasta să-și merite statutul de… regină a dormitorului:l Evident, lenjeria de pat o alegi după cum îți place. Totuși, n-ar fi rău să te orientezi și în funcție de tipul de material.l Mătasea protejează pielea și previne transpirația în timpul nopții, datorită microelementelor pe care le conține, dar este mai greu de întreținut, ceea ce o face un material potrivit pentru o lenjerie de pat pe care n-o folosești foarte des.l Bumbacul, de exemplu, este ușor de călcat, plăcut la atingere, rezistent în timp, și accesibil la preț.l Flanela este obținută tot din bumbac, catifelată la atingere și foarte bună pentru sezonul rece, pentru că este călduroasă.l Satinul este un material moale, dar puțin rezistent, care se scămoșează în timp.l Materialele organice (in, cânepă) sunt ideale în anotimpul rece, deoarece fibrele naturale protejează corpul de frig.l Materialele creponate, potrivite persoanelor comode, nu necesită călcare, dar nu sunt rezistente pe termen lung, pierzându-și din culoare după mai multe spălări.l Fibrele sintetice, precum poliesterul, conferă durabilitate lenjeriilor de pat, rezistență la șifonare, însă nu lasă pielea să respire, de aceea ar trebui evitate, pe cât posibil.