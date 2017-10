Cum eşti controlat de şefi dacă munceşti acasă

Cum ești controlat de șefi dacă muncești acasă

„Dacă eu muncesc de acasă și am aceleași sarcini ca un coleg care merge zi de zi la locul de muncă, drepturile noastre sunt egale, sau numai obligațiile sunt la fel? Contractul nu are aceeași valoare și pentru mine, pe motiv că îmi fac programul după cum îmi convine? De ce trebuie să mă controleze șeful, dacă eu îmi fac treaba? A. Ibraim”.Este adevărat că în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariații cu munca la domiciliu își pot stabili singuri programul de lucru, însă potrivit specialistului în probleme de muncă, Manuela Marcu, asta nu înseamnă că dacă a semnat un contract de muncă pentru munca la domiciliu, cel care o prestează nu are drepturile clar stabilite. Așadar, salariatul cu munca la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege și prin contractele colective de muncă al căror loc de muncă este la sediul angajatorului. Tot prin contract se pot stabili și alte condiții privitoare la acest gen de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare. De precizat că sunt considerați salariați cu munca la domiciliu acei angajați care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției pe care o dețin.Verificat de angajatorChiar dacă muncește de acasă, totuși, angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său, dar în egală măsură este obligat să-i asigure acestuia transportul la și de la domiciliu, după caz, dar și a materiilor prime și materialelor pe care le folosește în activitate, ca și a produselor finite pe care le realizează.