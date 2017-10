Cum e ajutat cântarul să păcălească clienţii

Cum e ajutat cântarul să păcălească clienții

Ştire online publicată Miercuri, 28 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

E mare nebunie în piețe, iar cântarul e o problemă, aproape niciodată nu sunt comercianții ăștia corecți. La ce trebuie să fim atenție zilele astea, când aglomerația o să fie și mai și, ca să-i prindem asupra faptului?” (Miruna Apostol).xxxUrmare nenumăratelor reclamații depuse de clienți din cauza nerespectării gramajului la cântar, administratorii piețelor alimentare au depistat o serie de practici, valabile, culmea, în toată țara, prin care sunt păcăliți consumatorii. Potrivit Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului, una dintre metodele des folosite este cea a șervețelelor umede care sunt așezate pe cântar, de obicei sub tas, vasul în care se așază produsele când sunt cântărite. Acestea stau lipite de cântar, iar îmbibate cu apă ajung să aibă, dacă sunt măcar trei, o greutate de cel puțin 50 de grame.O altă cale de păcălire a clientului este cea a monedelor puse sub tas.Mai banală, dar la fel de eficientă, este și metoda în care vânzătorul pune sacoșele pe care le dă clientului pe cântar. Balanța indică greutatea produselor din tas plus greutatea sacoșelor.Alte metode implică aplicarea pe fundul talerului a unor greutăți suplimentare din plumb sau alt metal greu. Unii se folosesc de magneți sau alte greutăți de orice natură pe care le așază pe talerul cântarului.În marile magazine nu se aplică neapărat măsluirea cântarului, ci sunt cântărite, deși legea nu permite acest lucru, și ambalajele. Mai exact la o caserolă cu piept de pui trebuie cântărit și apoi plătit doar produsul, nu și caserola.În plus, e bine de știut că este obligatoriu ca atunci când cumpărați pește congelat să fiți înștiințați că, la anumite sortimente, pierderea de masă este de 20 la sută.Nereguli depistate de Protecția ConsumatoruluiÎn urma controalelor efectuate de reprezentanții ANPC au mai fost constatate următoarele tipuri de abateri: cântare neverificate metrologic, cântare cu verificarea metrologică expirată; cântărirea produselor se efectua cu un cântar electronic ale cărui indicații nu erau vizibile pentru consumatori; cântare neomologate; lipsa verificării metrologice la cântar și la paharul gradat de metal; se comercializau alimente vrac și măsurarea lor se făcea cu un cântar cu riglă ștearsă.Trucuri pentru a nu fi furați la cântarPentru a evita să fiți înșelați când vă faceți cumpărăturile în piață, trebuie în primul rând să cereți vânzătorului să echilibreze cântarul la zero.După descărcarea mărfii din taler, este recomandat să se verifice din nou ca aparatul să fie pe zero. Dacă aparatul nu s-a întors la zero și arată o altă valoare, cel mai probabil balanța este falsificată.Mai trebuie observat și dacă în jurul cântarului sunt obiecte care se pot sprijini de aparat. Dacă sunt, cereți înlăturarea lor.În cazul în care aveți suspiciuni privind cântarul, puteți apela la comisariatul de protecția consumatorului din județul în care își desfășoară activitatea agentul economic sau la administrația pieței.