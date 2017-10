Psihologul te ajută

Cum devii detectorul de minciuni al persoanei de lângă tine?

Ideal ar fi ca atunci când cunoașteți o persoană, înainte de a vă atașa de ea, să faceți tot ce vă stă în putință pentru a vă da seama dacă vă merită încrederea. Procedând astfel, veți evita suferința pe care o provoacă, fără excepție, persoanele care mint fără nicio remușcare.Dacă încredere nu e, nimic nu e…„Sunt căsătorită cu un bărbat mai în vârstă decât mine, speriat să nu-l părăsesc. Nu am așa ceva în cap, însă mă pune pe gânduri că vrea să pară ceea ce nu este și minte de îngheață apele. La început l-am înțeles, însă acum sunt speriată, căci îi minte și pe alții. Sunt tânără, mă duce cum vrea, el se bazează că are școala vieții. Am ajuns de nu mai știu când minte și când spune adevărul. N-aș vrea să-l părăsesc, însă trebuie să mă conving dacă minte sau am eu probleme. Cum poți să prinzi un mincinos așa experimentat? Rog din suflet psihologul să mă ajute, el nu recunoaște nimic, însă eu nu mai am deloc încredere în el!” – ni s-a confesat o tânără în vârstă de 29 de ani, care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul.În doze farmaceutice, minciuna e scuzabilăPotrivit psihologului Alina Pan-drea, de când lumea și pământul, omul este cultivator de minciuni și minciunele. O face din multe motive, despre care vom discuta cu altă ocazie. Dacă în doze foarte mici face parte din pitoresc, când devine o practică, minciuna se transformă într-un nor toxic. Efectele asupra semenilor sunt cu atât mai catastrofale cu cât cel care toarnă gogoși se bate cu pumnu-n piept că mesajul lui a fost corect, însă prost interpretat. De aceea, chiar dacă avem în față un as în arta vicleșugului, psihologul consideră că există suficiente metode prin care se poate depista un mincinos, toate ținând de o analiză a gesturilor.Festele memorieiPotrivit psihologului, o condiție de bază a mincinosului ce vrea să atingă cotele unui profesionist este o excelentă memorie. Asta, întru-cât un mincinos din naștere toarnă atât de multe minciuni, încât dacă nu ar fi ajutat de o memorie fără cusur, s-ar da de gol imediat. Dacă nu dispune de o memorie prodigioasă, se va contrazice singur, iar cazul e deja închis: suspectul e mincinos dovedit!Comportament oscilantDacă interlocutorul este, de fel, un om calm și, dintr-o dată, în toiul discuției, se aprinde, se agită, nu-și găsește locul, este momentul să fii atent la ce spune. S-a constatat că această lipsă de continuitate în comportament anunță că tocmai ai servit o minciună.Controlul mimiciiCând privirea e fixă o perioadă mai lungă de timp, cel din fața ta ori nu ascultă, ori, intenționat face tot posibilul ca să-ți câștige încrederea, atitudine pe care specialiștii o consideră un comportament nesincer.De asemenea, dregerea glasului, gesturile de acoperire a gurii ori tusea intenționată indică faptul că interlocutorul are ceva de ascuns sau îți spune frânturi de adevăr.Un zâmbet de nicăieriFără discuție, un zâmbet sincer schimbă fizionomia unei persoane sincere. Pentru mincinos, sunt suficiente câteva secunde pentru a afișa un zâmbet scurt, despre care îți poți da repede seama că este unul forțat.De reținut!Sintetizând, psihologul consideră că aveți în față un mincinos notoriu dacă observați următoarele gesturi: face pauze în vorbire mai mult decât de obicei sau chiar tace; recurge la gesturi mecanice de curățare repetată a gâtului; se străduiește să caște; scapă greșeli de exprimare, lucru care de altfel nu-l caracterizează; scrâșnește din dinți sau își mușcă buzele; trece de la un ton la altul al vocii fără să fie cazul; își atinge tot timpul nasul.Deși o persoană care minte cu nerușinare nu merită atenție, căci nimic bun nu se poate construi pe minciună, totuși, psihologul consi-deră că dacă va evita să răspundă la întrebările de verificare și, mai rău, va încerca să schimbe subiectul, e clar că suferă de sindromul Pinocchio și nu este demn de încrederea nimănui.