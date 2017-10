Medicul de gardă

Cum descoperi hepatita C

„Hepatita C are aceleași semne ca și hepatita A, adică oboseală puternică și îngălbenirea ochilor?”. Maria.v v vDr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, a ținut să precizeze, de la început, că hepatita C, datorită faptului că poate fi diagnosticată corect numai după analize specifice de laborator, este confundată, adeseori, cu hepatita A, probabil din cauza stării de oboseală pe care o au, de regulă, afecțiunile de la nivelul ficatului. Referitor la simptomele hepatitei C – boală cauzată de virusul hepatitic de tip C, printre acestea ar putea fi, într-adevăr, și îngălbenirea albului ochilor. Alte semne ale bolii sunt însă și scaunele foarte deschise la culoare și închiderea urinei la culoare. Însă, când albul ochilor este de un galben pronunțat, boala se află deja într-un stadiu destul de avansat. Pentru a nu se ajunge până aici, medicul recomandă ca ori de câte ori resimțim o oboseală nejustificată, o stare de slăbiciune pronunțată a organismului, să ne prezentăm la un specialist. Totul, din cauză că, tratată din timp, afecțiunea va putea fi ținută mult mai ușor sub control. De asemenea, nu trebuie neglijate nici controalele medicale periodice preventive.