Medicul de gardă

Cum debutează ulcerul

„Arsurile la stomac sunt semn de gastrită sau ulcer? Dacă ții regim alimentar, dar ești foarte stresat, stomacul are de suferit? Vă mulțumesc pentru informații, Augustina Leonte”.Doamnă Leonte, dr. Dănuța Cristescu, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, ne-a confirmat că arsurile din partea de sus a stomacului sunt, într-adevăr, simptomul cel mai des întâlnit în cazul ulcerului gastric. Totuși, persoanele care au arsuri mai ales dimineața și în intervalul dintre mese, plus senzație de balonare, vărsături, greață, nu ar trebui să se mai întrebe dacă au ulcer sau gastrită, ci să meargă de urgență la medic, pentru a afla despre ce este vorba.Dar ce este ulcerul? Din păcate, ulcerul este o afecțiune severă și apare sub forma unor răni la nivelul stomacului când secrețiile gastrice, în componența cărora intră o enzimă numită pepsină și acid clorhidric, irită mucoasa stomacului.Cauze. Medicul precizează că ulcerul nu apare din cauza unei singure cauze, boala fiind declanșată din mai multe motive. Ca de exemplu un consum prea mare de alcool, fumatul, stresul, abuzul de antiinflamatoare, luate fără prescripție medicală ori de câte ori apar dureri de cap sau reumatice. În plus, aproape toată lumea știe că aspirina luată ani de-a rândul poate favoriza ulcerul, iar dacă acesta între timp se vindecase, îl poate reactiva: „Referitor la stres ca și factor favorizant al ulcerului, părerile sunt împărțite, existând cercetări care arată că mulți bolnavi de stomac nu s-au plâns că ar fi sufocați de stres. Asta nu înseamnă că stilul agitat de viață nu rămâne o cauză a maladiei”. Este însă imperios necesar ca ulcerul să fie diagnosticat de un specialist, singurul în măsură să facă recomandări atât în privința stilului de viață, cât și a unui regim alimentar corespunzător.