Cum ar putea fi descurajată cerşetoria

Cum ar putea fi descurajată cerșetoria

Dacă, după modelul altor țări, legislația românească ar fi mai severă cu cerșetorii, există șanse ca fenomenul să dea înapoi. La Constanța, din totalul cerșetorilor, 80 - 90 la sută sunt de etnie romă. Fie că sunt copii, adulți sau vârstnici, oameni cu mâna întinsă există peste tot: în spații aglo-merate, în preajma bisericilor, în transportul în comun, în fața magazinelor etc. Chiar dacă cerșetoria este un fenomen greu de eradicat, cititori ai ziarului nostru cer autorităților să-i îndepărteze pe cei care și-au făcut, din cerșit, „o meserie, al cărei program de lucru îl respectă cu sfințenie”, măcar din zonele cele mai periculoase, cum sunt și intersecțiile rutiere, semaforizate sau nu. Oricine îi poate vedea pe aceștia cu ochii pe semafor, făcând slalom printre mașinile staționate, cu mâna întinsă către șoferi: „Iar când mașinile pornesc în trombă, nici măcar atunci nu se sinchisesc, tot își mai încearcă norocul. Ziua, mai e cum mai e, dar noaptea e periculos. Plus că, acum, ziua deja s-a micșorat. Eu am fost implicat de două ori în accidente cu copilași romi, în intersecția Piața Tomis III, era seară, tot toamna, și nu i-am văzut. Credeți-mă, am ajuns să ocolesc zona asta, noaptea, din cauza lor!” – ni s-a plâns L. Crișan. Fără a se îmbăta cu apă rece în privința stopării cerșetoriei, un alt constănțean, Dorin Mihai, consi-deră că: „Ar trebui să se ia, urgent, măsuri serioase, pentru ca să nu mai vedem picior de cerșetor în intersecții sau printre mașini. În rest, Dumnezeu cu mila, nu cred că ai noștri vor fi în stare să elibereze vreodată străzile de cerșetori. Chiar dacă unii sunt periculoși când sunt refuzați sau trimiși la muncă, nimeni nu-i deranjează. Am fost în vizită în Elveția, acolo se dau amenzi de aproape 100 de euro, dar amenzile se plătesc, nu sunt iertați, ca la noi!”. „După modelul confiscării căruțelor romilor prinși pe străzile orașului, romii prinși la cerșit ar trebui duși, obligatoriu, într-un centru. Lor le place să fie liberi și e posibil să funcțio-neze metoda asta. Iar cerșetorii adulți să fie puși la muncă în folosul comunității” (Gelu Scoamă).Susținerea cerșetorilor, o milostenie?„Cerșetorii există datorită persoanelor care îi încurajează și le dau bani. Ne privește pe toți problema asta, n-ai să prinzi pe cineva cerșind pe gratis! Măcar să dispară din intersecțiile semaforizate, că ne bagă în belea!” (Sandu Moraru).Legislația, mai drastică!Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, în colaborare cu Poliția și Primăria, monitorizează fenomenul și întreprind acțiuni repetate pentru descurajarea cerșetoriei. Roxana Onea, purtător de cuvânt în cadrul DGASPC Constanța, a precizat că circa 80-90 la sută dintre cerșetorii care-și fac veacul în Constanța sunt de etnie romă, iar copiii au părinți și trăiesc în familii. Chiar și așa, deși colaborarea cu părinții n-a fost prea ușoară până acum, s-a reușit ca o parte dintre copiii surprinși la cerșit să fie internați în centre speciale, unde beneficiază de diverse activități educative: „Au fost găsiți în diverse sectoare, sunt în evidența noastră cu risc de recidivă, dar unii chiar au încetat să mai cerșească. Asta nu înseamnă că fe-nomenul nu există! În continuare, se merge acasă, se face consiliere cu familia, se întocmește proces-verbal de amendă. Problema e că amenzile nu se plătesc, ei știu că nu pățesc nimic și ies din nou la cerșit. Dacă s-ar schimba legea, iar neplata amenzii ar avea consecințe drastice pentru ei, ar fi posibil ca fenomenul să dea înapoi, nu știu….”.Implicarea constănțenilorComparativ cu faptele de abuz și violență în familie, care sunt reclamate cu sutele la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (s-au înregistrat aproape 600, numai în acest an), cerșetoria pare mai tolerată de constănțeni. Persoanele care, totuși, doresc să se implice, pot depune sesizări pe tema cerșetoriei la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, sau pot suna la numărul 0241 983 - Telefonul Copilului. Din păcate, cerșetorii români și-au făcut obiceiul să stea cu mâna în-tinsă și în afara granițelor, spre dis-perarea multor țări europene. Despre cauzele care au dus la înflorirea acestui fenomen, vom scrie într-o altă ediție, însă, astăzi, vă întrebăm pe dumneavoastră, dragi cititori, dacă anticipați vreo soluție-minune pentru descurajarea cerșetoriei?