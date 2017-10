Cum alegeţi cadoul potrivit de Crăciun

Cum alegeți cadoul potrivit de Crăciun

Miercuri, 11 Decembrie 2013

Fără doar și poate, nu este nevoie să cheltuiți foarte mulți bani pentru a face un cadou potrivit, care să aducă bucurie cuiva drag. Însă, indiferent de buget, alegerea unui cadou de Crăciun ne poate pune în dificultate. Pentru a face o alegere cât mai potrivită, avizații în materie au câteva sfaturi:Daruri pentru copii. Încercați să alegeți, mai degrabă, jucării creative sau educative, care le pun mintea la încercare! Optați pentru jucării mai simple, dar de bună calitate, în detrimentul celor spectaculoase, dar cu prețuri mici, care pot fi periculoase pentru copii.Pentru mame. Îți dorești cu adevărat să faci alegerea cea mai bună, dar ești în pană de idei. Nu dispera, cunoscătorii au soluții la orice. Așadar, îi poți oferi mamei, fără să dai greș, o perie rotativă, utilă atât pentru părul scurt, cât și pentru cel mediu sau lung. Optează pentru un aparat nu foarte complex și fără prea multe accesorii sau capete. Bijuterii: o pereche de cercei sau un set, un colier, un inel din argint, titan sau oțel medicinal fac plăcere și celei mai pretențioase mame. Geanta rămâne și ea un accesoriu care niciodată nu va fi în plus. Așadar, oferă-i mamei tale o geantă încăpătoare, cu două compartimente interioare și cu un buzunar exterior. Portofel: alege un portofel de piele, suficient de încăpător, cu compartimente pentru bancnote, monezi, carduri de credit, bonuri etc. Parfum: dacă parfumul preferat al mamei tale este pe terminate, Crăciunul este ocazia ideală ca să-i oferi unul nou. Ideal ar fi să optezi pentru parfumul preferat, iar dacă nu ține neapărat la un parfum anume, oferă-i o apă de toaletă cu o aromă proaspătă, foarte puțin dulce, potrivită atât pentru perioada zilei, cât și pentru seară.Pentru bărbați. Dacă pentru copii și femei oferta este foarte mare, cadourile pentru bărbați pot fi mai greu de ales. Norocul este că magazinele on-line sunt generoase și recomandă vestimentații sport, componente IT sau parfumuri. Chiar merită să țineți cont de această variantă.