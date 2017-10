Cum ajuţi o pisică lovită de maşină

Veterinarul pe recepție

Cum ajuți o pisică lovită de mașină

Doamnă Cristina Opreanu, cu toate că nu se întâmplă prea des ca o pisică să fie lovită de mașină, având în vedere că felina preferă confortul locuinței, sunt și situații când aceasta poate scăpa de sub controlul stăpânului. Iar dacă nu este obiș-nuită cu vacarmul străzii, pisica se va speria foarte ușor și va fi disperată să se ascundă. Este momentul când poate fi lovită de o mașină - ne-a explicat medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu.Dacă accidentul a fost sever, iar pisica este în stare de șoc, va trebui să-i acordați primul ajutor, lucru destul de dificil, mai ales că, din cauza șocului și a durerii,îi va mușca pe toți cei care vor s-o ajute. Dacă este lăsată în pace, își va aduna ultimele puteri pentru a fugi, încercând să se ascundă cât mai bine.Cum îi acordați, totuși, primul ajutorMedicul recomandă ca pisica rănită să fie pusă într-un coș special și învelită, pentru a-și menține constantă temperatura corpului. Dacă situația este foarte gravă, ar fi bine s-o înfășurați într-o pătură ceva mai groasă, să-i așezați ceva sub cap, pentru a evita înnecarea în situația în care vomită. Apoi, mergeți cu pisica la un cabinet veterinar, pentru a i se evalua starea în care se află.